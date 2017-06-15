CHP yine FETÖ'nün peşine takıldı!

CHP'li Enis Berberoğlu'nun "FETÖ örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" ve "Askeri ve siyasal casusluk" suçlarından tutuklanmasının ardından CHP yönetimi FETÖ'ye arka çıkmak için yeni planlar peşine düştü. FETÖ'nün asker kılığındaki militanları MİT TIR'larını durdurdu ve yine örgütün gazeteci kılığındaki tetikçileri görüntüleri servis etti. Görüntüleri Cumhuriyet Gazetesinde yayımlayan Can Dündar şu an firari durumda. Görüntüleri Dündar'a servis eden Enis Berberoğlu ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CHP'DEN SKANDAL KARAR

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili skandal bir karara imza attı. CHP aldığı kararla yarın saat 11'de Ankara Güvenpark'tan İstanbul Maltepe Cezaevi'ne yürüyeceğini açıkladı.

"KILIÇDAROĞLU YENİ GEZİ PEŞİNDE"

AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner CHP'ye sert tepki gösterdi. A Haber canlı yayınına bağlanan Metiner şöyle konuştu; "Kılıçdaroğlu milletvekillerinin fezlekelerinin kaldırılmasının önünü açmadı mı? Enis Berberoğlu mahkeme kararıyla tutuklandı. Kılıçdaroğlu'nun yürümesinde bir beis görmüyoruz ama insan bu kadar ilkesiz tutarsız bir siyaset izlemez. Bu kadar da kendisini FETÖ'nün yedeğine Pensilvanya'nın yedeğine yerleştirmez. Yapmak istediği ne Gezi ruhunu yeniden canlandırmak. Hani siz FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak istiyordunuz. Bunu yargı yapacak. Bırakalım yargı işini yapsın. Eleştirebilirsiniz ama bu olayda içeriye yönelik bir fitne operasyonu, toplumun belirli kesimlerini karşı karşıya getirmeye çalışan bir iç isyan provası gerçekleştirilmek isteniyor. Bu CHP'yi tüketir. Henüz yargı yolları kapatmamışken CHP'nin bu yaptığı demokratik siyasetin katli anlamına gelir."