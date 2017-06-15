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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda ramazan geçişleri devam ediyor

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 15.6.2017 11:48
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda ramazan geçişleri devam ediyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınan Suriyelilerin, ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkışları sürüyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınan Suriyelilerin, ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkışları sürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sınır kapısında sığınmacıların Türkiye'den Suriye'ye geçişleri pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.

Geçişlerin başladığı 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 47 bin Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkesine geçiş yaptı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, aralarında çocukların da olduğu Suriyeliler, yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla ülkelerine dönüş yapıyor.

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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda ramazan geçişleri devam ediyor
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