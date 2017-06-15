Gemide 215 kilo kokain ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 13 Haziran'da Avcılar'daki Ambarlı Limanı'nda bir gemiye düzenlediği operasyonda, 9 çanta içerisindeki 193 paket saf kokainin, Brezilya, İspanya ve Yunanistan üzerinden yurda sokulduğu tespit edildi.
Bugüne kadar İstanbul'da tek seferde en yüksek miktarda ele geçirildiği belirtilen 215 kilo 589 gram kokain, basın mensuplarına sergilendi.
Öte yandan, olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.