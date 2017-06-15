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de 215 kilo ele geçirildi

Giriş Tarihi: 15.6.2017 13:35 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 13:37
Gemide 215 kilo kokain ele geçirildi

İstanbul Ambarlı Limanı'nda bir de ele geçirilen 215 kilo 589 gram , basın mensuplarına sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 13 Haziran'da Avcılar'daki Ambarlı Limanı'nda bir ye düzenlediği operasyonda, 9 çanta içerisindeki 193 paket saf in, Brezilya, İspanya ve Yunanistan üzerinden yurda sokulduğu tespit edildi.

Bugüne kadar İstanbul'da tek seferde en yüksek miktarda ele geçirildiği belirtilen 215 kilo 589 gram kokain, basın mensuplarına sergilendi.

Öte yandan, olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Gemide 215 kilo kokain ele geçirildi
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