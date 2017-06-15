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İstanbul Fatih'te kuyumcu u

Giriş Tarihi: 15.6.2017 09:24
İstanbul Fatih'te kuyumcu soygunu

Fatih, Fevzipaşa Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanına giren yüzleri maskeli 4 kişi kuyumcudan yaklaşık 250 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldıktan sonra kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

, Ali Kuşçu Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile kuyumcu dükkanına gelen yüzleri maskeli 4 kişi dükkanın kepengini ve kapısını kırdıktan sonra içeride bulunan ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Dükkanın alarmının çalması üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. Dükkanının soyulduğunu öğrenen dükkan sahibi de olay yerine geldi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Dükkanın çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemeler yapan polis ekipleri, yaklaşık 250 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığını belirledi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul Fatih'te kuyumcu soygunu
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