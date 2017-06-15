İstanbul Fatih'te kuyumcu soygunu

Soygun, Ali Kuşçu Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile kuyumcu dükkanına gelen yüzleri maskeli 4 kişi dükkanın kepengini ve kapısını kırdıktan sonra içeride bulunan ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Dükkanın alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Dükkanının soyulduğunu öğrenen dükkan sahibi de olay yerine geldi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Dükkanın çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemeler yapan polis ekipleri, yaklaşık 250 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığını belirledi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.