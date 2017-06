İşte MİT TIR'ları ihaneti!

Berberoğlu'nun isminin ortaya çıkması da MİT ihanetini yayınlayan Can Dündar'ın eliyle gerçekleştmişti. MİT TIR'larının durdurulması görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin açılan davada Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile birlikte yargılanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından "Tutuklandık" isimli bir kitap çıkarmıştı. Can Dündar kitabında, MİT TIR'larına ait görüntüleri kendisine 'solcu bir vekilin 27 Mayıs'ta getirdiğini' yazmıştı.

İşte Türkiye'nin çok zor bir dönemden geçtiği sırada yayınlanan görüntülerin perde arkası ilk kez A Haber'de!

Nazif Karaman ihanetin görüntülerini A Haber'de yorumladı!

İşte vatana ihanetin çarpıcı görüntüleri!

İşte MİT kumpasının görüntüleri!

19 Ocak 2014: FETÖ tezgahı