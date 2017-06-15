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Niğde mahrem imamı astsubay yakalandı

İHA

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Giriş Tarihi: 15.6.2017 18:15 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 18:28
Niğde mahrem imamı astsubay yakalandı

Edirne’de FETÖ’nün mahrem imamlığını yaptığı iddia edilen ve aranan A.P. isimli astsubay Niğde'de yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında aranan Edirne ili askeri mahrem imamı olduğu belirtilen Astsubay A.P. (26) Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından evine yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. A.P.'nin altı ay önce açığa alındığı ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı öğrenildi.

Edirne FETÖ'nün askeri kanat mahrem imamı A.P ile ilgili olarak Niğde Emniyet Müdürlüğündeki işlemler devam ediyor. A.P. işlemlerin ardından hakim karşısına çıkarılacak.

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Niğde mahrem imamı astsubay yakalandı
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