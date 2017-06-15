Niğde mahrem imamı astsubay yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında aranan Edirne ili askeri mahrem imamı olduğu belirtilen Astsubay A.P. (26) Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından evine yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. A.P.'nin altı ay önce açığa alındığı ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı öğrenildi.

Edirne FETÖ'nün askeri kanat mahrem imamı A.P ile ilgili olarak Niğde Emniyet Müdürlüğündeki işlemler devam ediyor. A.P. işlemlerin ardından hakim karşısına çıkarılacak.

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