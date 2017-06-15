Sözcü’nün algı operasyonu çöktü

Sözcü
gazetesi FETÖ
'nün kontrolünde olduğu iddialarını doğrular nitelikte yayınlar yapmaya devam ediyor. Sözcü 5 Haziran'da yayımladığı "AKP'nin kurmayı kefil oldu FETÖ'den gözaltına alınan askeri hakim serbest kaldı" başlıklı haberinde TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı olan AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop
'un Ankara Savcılığı'na verdiği ifadede, FETÖ'den gözaltına alınan Genelkurmay Askeri Savcısı Hakim Üsteğmen Eren Şen için "FETÖ'cü değil" diye kefil olduğunu, bunun üzerine Şen hakkında takipsizlik kararı verildiğini yazdı. 12 Haziran'da yayımlanan "Genelkurmay başsavcısı ifadesini açıkladı; Darbecileri 1 yıl önce bildirdik" başlıklı manşet haberde ise askeri başsavcı albay Mehmet Yüzbaşıoğlu'nun TSK'daki FETÖ'cüleri hükümete bildirmesine rağmen bir şey yapılmadığını ima ettiği öne sürüldü.
Genelkurmay Askeri Savcısı Hâkim Eren Şen (solda). Askeri Başsavcı Mehmet Yüzbaşıoğlu (sağda). Kamil Elibol (en sağda)
'KEFİL DEĞİL RESMİ ŞAHİDİM'
Ancak Sözcü'nün haberlerini dayandırdığı Şentop ve Yüzbaşıoğlu'nun ifadeleri ve açıklamaları bizzat gazetenin yalanını ortaya çıkardı. Şentop kamuoyuna yaptığı açıklamada savcılığın tanık olarak ifadesini aldığını belirterek şunları söyledi: "Kefalet yok, resmen şahitlik var. Sadece şahitlik değil somut bilgiler var. Tek şahit ben değilim başka şahitler de var. 48 kişi ile alakalı takipsizlik verilmiş, haber tek kişi ile alakalı, kalan 47 kişi ile ilgili hiçbir bilgi yok. Şahit kefil değildir, kefalet başka bir şeydir. Söz konusu olan gizli saklı bir iş değil, resmi kayıtları olan bir bilgidir. Başlıkla oluşturulmaya çalışılan algı ile haberin içeriğindeki fark da kötü niyeti açıkça ortaya koymaktadır. FETÖ'nün yargı yapılanmasının çözülmesinde etkili olan kişileri hedef göstermek ve bunun için malzeme üretip sızdırmaya çalışmak ancak FETÖ istihbarat aparatlarının yeltenebileceği bir iştir."
FETÖ TAKTİĞİ
AK Parti Milletvekili Şentop, Sözcü'nün FETÖ'ye hizmet eden algı operasyonu
na vurgu yaparken Askeri Başsavcı Mehmet Yüzbaşıoğlu'nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği 3 sayfalık ifadenin hiçbir yerinde de Sözcü'nün haberinde yazıldığı gibi "Darbecileri 1 yıl önce bildirdik, hükümet önlem almadı" şeklinde ifadelerin geçmediği ortaya çıktı. Bu şekilde bir ifade olmadığı için de gazetenin "ima etti" diye algı oluşturmaya çalıştığı anlaşıldı. Yüzbaşıoğlu'nun ifadesinde FETÖ'nün, kendisi ile mücadele eden kişileri hüküm et nezdinde yıpratmak için böyle bir taktik gütmeye başladığı yönündeki ifadeleri ise dikkat çekti.
SÖZCÜ'DEKİ FETÖ'CÜ
Sözcü'de aynı konuyla ilgili iki ayrı haberi birer hafta arayla yapan Kamil Elibol'un daha önce FETÖ'nün yayın organı Bugün gazetesinde çalıştığı öğrenildi. Elibol'un Bugün gazetesine kayyum atanmasının ardından Sözcü gazetesine geçtiği belirtildi.