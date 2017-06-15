Teröre karşı her türlü enstrümanı kullanacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana mevcut bulunan OHAL yetkileri sadece ve sadece terör örgütlerine karşı uygulanmıştır. Biz bunu yapmayacağız da terör örgütlerinin işini mi kolaylaştıracağız? Tabii ki terör örgütlerine karşı mücadelede her türlü enstrümanı kullanmak durumundayız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 178. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı heyetini kabul etti. Erdoğan, özetle şöyle dedi:Jandarma teşkilatımızın trafikten narkotiğe kadar geniş bir alanda verdiği hizmetleri takdirle takip ediyoruz. Hele hele son zamanlardaki operasyonlar anlatılır gibi değil. Bu başarının artarak devamı bizler için çok önemli. Çünkü bunun farklı özellikleri var. Bir taraftan burada neslin korunması yatıyor, bir diğer taraftan da terör örgütlerinin para kaynağı oluşu yatıyor. Dolayısıyla bu operasyonların getirisi çok çok anlamlı.Tabii jandarmalarımızın asıl büyük kahramanlığını terörle mücadele operasyonlarında görüyoruz. 1984'ten beri süren bölücü terör örgütüyle mücadelede en önemli görevleri jandarma teşkilatımız üstlenmiştir. Sınırların korunması sorumluluğu da tamamen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilene kadar Jandarma teşkilatımızın uhdesinde bulunuyordu. Bugün jandarmalarımız sınırlarımız içinde yürüttükleri operasyonlarla 24 saat, 365 gün teröristlere dağları da, mağaraları da, ovaları da dar ediyor. Onun için şahsım, milletim adına sizlere özellikle şükranlarımı ifade ediyorum.Hele hele bu son dönemde Kato Dağı'ndan tutunuz, Bestlerderesi, Cudi, bütün buralar, bölgede yiğitçe verilen bu mücadele unutulmayacaktır. Sizler şu anda bir tarih yazıyorsunuz. Bu kayıtlara çok farklı bir şeklide geçecektir. Şehitlerimiz bu tarihin inanıyorum ki mezar taşı olmaktan öte köşe taşları olacaktır. Medeniyetimizin güç kaynakları oluyorsunuz. Çünkü bu ülkenin medeniyeti çok çok güçlü ve çok çok farklı.Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tarihin farklı dönemlerine ait kıyafet giyerek o dönemin jandarmasını temsil eden jandarma personelince bilgi verildi. 1879'da, 17. yüzyılın sonlarında ve Osmanlı klasik döneminde hangi görevde bulunulduğu ve o görevin bugün hangi rütbeyle eşdeğer olumduğu aktarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu da TRT'de yayımlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin müziğini, 15 Temmuz Marşı'nı ve Yemen Türküsü'nü seslendirdi.