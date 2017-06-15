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'de a saldıran 'lılarla !

DHA

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Giriş Tarihi: 15.6.2017 19:58 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 19:59
Tunceli'de karakola saldıran PKK'lılarla çatışma!

il merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karşılar Köyü jandarma una saldıran bir grup 'lı teröriste karakolda bulunan askerler karşılık verdi. Çıkan nın ardından PKK'lı teröristler kaçerken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karşılar köyü Jandarma u'na bugün öğlen saatlerinde bir grup 'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarlar düzenlendi.

Karakolda bulunan askerler karşılık verince yaklaşık 10 dakika süren bir çıktı.

Çatışmanın ardından PKK'lı teröristler bölgeden uzaklaştı. Bölgeye sevk edilen İHA'larla takibe alınan PKK'lıların kaçış güzergahları havan ve fırtına obüsleriyle ateş altına alınırken, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

PKK'lı teröristlerin karakol saldırısında herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, çatışma sırasında yakından geçen -Ovacık karayolu sivillerin zarar görmemesi için iki saat trafiğe kapatıldı.

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Tunceli'de karakola saldıran PKK'lılarla çatışma!
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