Türkiye mazlumların yanında

Türkiye, dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanların yüzünü güldürüyor. Hem devlet, hem de sivil yardım kuruluşları aracılığıyla mazlum coğrafyalarda milyonlarca insana yardım elini uzatıyor.

Dünyanın pek çok bölgesine yardım elini uzatan Türkiye, Ramazan ayında da kardeşlerini unutmadı ve 250 milyon civarındaki nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve aynı zamanda en kalabalık Müslüman ülkesi olan Endonezya'daki mazlumların yanında oldu.

Türkiye'nin Endonezya'daki Müslüman kardeşlerine uzattığı yardım eli aslında biraz eskiye dayanıyor. 2004 yılındaki büyük tsunami felaketine kadar hiç bilinmeyen Aceh Bölgesi tekrar gün yüzüne çıkıyor ve Türk basınında sık sık yer almaya başlıyor. 500 bin insanın yaşamını yitirdiği bu büyük doğal afetten hemen sonra Türkiye'nin yanında olduğu Aceh hayata tutunmanın sinyallerini veriyordu. Yardıma muhtaç kardeşlerinin yanında olan Türkiye yine uzaktaki yakınlarımızı unutmadı ve 2017 Deniz Feneri Derneği Ramazan organizasyonu kapsamında bağışçıların da desteğiyle Endonezya'nın kuzeybatısında bulunan Banda Aceh ve Aceh eyaletinin Aceh Utara bölgesinde iftar programları düzenlendi...



ACEH'DEKİ MÜSLÜMANLARA İFTAR ORGANİZASYONU



İlk gün yaklaşık 1000 kişilik düzenlenen organizasyonda 750 öğrenciye ailesiyle birlikte iftar verildi. Bölge halkının da yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda Deniz Feneri Derneği yetkilileri çocukların yüzünü güldürdü. Türk insanının uzaktaki yakınlarına gelip onlara ikramlarda bulunması, okulları, kız öğrencilerin eğitimini, yetim öğrencilerin eğitimini desteklemesi ise çok duygusal anlara sebep oldu.

İkinci gün ise banda Aceh'den yaklaşık 6 saatlik bir mesafedeki Aceh Utara bölgesinde düzenlenen organizasyonda 500 kişilik bir iftar programı düzenlendi.

500 kişiye çocukları ve aileleriyle birlikte iftar verildi. Ardından da hazırlanan gıda paketleri önceden isimleri belirlenmiş yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı. Gıda paketlerini almaya ailecek gelen insanların mutlulukları ise gözlerinden okunuyordu. Dağıtılan gıda paketleri, yapılan iftar ve çocukların mutluluğu hoş bir iklim oluşmasına sebep oldu. Gerçekleştirilen ramazan organizasyonundan oldukça memnun olduklarını söyleyen Acehli Müslümanlar, Türkiye'ye olan minnetlerini dile getirdiler.