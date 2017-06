Yeraltı dünyasının telefon kayıtların şoke eden diyaloglar

Savcının tespitlerine göre sanıklar konuşmalarında mermi için "çekirdek", el bombası için "armut" uzun namlulu Kalaşnikof tüfek için de "uzun arkadaş" kodlarını kullanılıyordu.

'10 KUTU TUZLU ÇEKİRDEK'

İddianamede bu şifreli konuşmalardan örneklere de yer verildi. Bu konuşmalardan bazı bölümler şöyle:

X: 10 kutu çekirdek var... Abilerine söyle alsınlar, koysunlar kenara. Her zaman düşmüyor yani.

Yakup: Tamam dur, ben bir dönüyorum sana.

(başka birini arıyor)

Yakup: Bu bizim tekel var bayi var ya tekel bayi... Oraya şimdi tuzlu çekirdek gelmiş de Tadım'ın abi.

Mustafa Tuna: He

Yakup: 10 paket aldım ben abi.

Mustafa Tuna: Tamam

Yakup: 1 milyon değil de 1400 hani 10 kutusu 1400 yapıyor abi.

Mustafa Tuna: Öptüm yarın görüşürüz.

'Üşüyorum, yorgan getir'

Bir başka görüşmede ise "tabanca" isteyen bir kişinin şu konuşmaları yer alıyor:

Mustafa: Abi çok üşüyorum yorgan var mı üstünde?

Ferdi: He üstümde yok işte yukarıda.

Mustafa: Hee Recep abide vardır belki dur onu arayayım.

(Recep'i arıyor)

Mustafa: Abi çok üşüyorum evden bir tane yorgan getirir misin gelirken?

Recep: Maalesef yok ki...



İDDİANAMEYE GÖRE YERALTININ KODLARI



Çekirdek: Tabanca mermisi

Tekel bayii: Silah ve mermi satıcısı

Armut: El bombası

Çakmak: Tabanca

Uzun arkadaş: Kalaşnikof

Yorgan: Tabanca-silah

Düşürmek: Öldürmek



'OHAL VAR, BİZİ DİNLEMEZLER'



İddianamede yer alan konuşmalardan birinde Mustafa Yakup adlı kişi kendisinden birini dövdürmesini isteyen Ülkü adlı arkadaşını "Telefonda böyle şeyler söyleme" diye uyarıyor. Ülkü de "Merak etme, millet OHAL'den bunları dinlemiyordur yani" diye yanıt veriyor.