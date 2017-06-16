Aile boyu ihanet

Mahkemelerde pişkin savunmalar yaparak FETÖ
bağlantılarını inkar eden subayların soy bağlarının incelendiği istihbarat raporuna SABAH ulaştı. Örgüt evlilikleriyle akraba yapıldıktan sonra kurmay sınav sorularıyla mesleklerinde hızla yükseltilen hainlerin, özellikle Hava Kuvvetleri Komutanlığını FETÖ Krallığına dönüştürdüğü ortaya çıktı. Adil Öksüz ile birlikte Akıncı Üssü'nde yöneten isimlerden memur Hasan Balcı'nın, örgüt tarafından TSK'ya sızdırılan oğulları da Temmuz gecesi sahadaydı. Konya'daki 135. MAK Filosunda görevli astsubay Halil Burak Balcı, Akıncı üssünde nizamiyeye gelen kazan halkına roket atılmasını engelleyen Yüzbaşı Özkan Hekin'i şehit etti. Kardeşi Gökhan Balcı ise Tekirdağ 8.Piyade Tank Taburunda Kurmay Binbaşı rütbesiyle görev yapmasına rağmen, 15 Temmuz gecesi sivil kıyafetlerle Genelkurmay Karargahı'na gelerek ağır silahla sivillere ateş açtı. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece "Yere tekrar ineceğimi hiç düşünmeden hainlere karşı mücadele ettim" diyerek kahramanlık senaryosu yazan ve serbest bırakıldıktan bir süren sonra yakalanarak tutuklanan pilot Bahattin Taştan'ın kardeşi Enes Taştan'ın da örgüt tarafından F-16 pilotu yapıldığı, Akıncı üssünde uçaklara yakıt vermeyen askerlerin başına silah dayadığı kaydedildi. Böylece örgütün kurmaylık sınav sorularını ele geçirmesiyle rütbe alan ve kataloglarla evlendirilerek aralarında akraba bağı oluşturulan subayların iddianamelere yansımayan sır akrabalık ilişkileri deşifre oldu.Mahkemede Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayan F-16 pilotu İlhami Aygül'ün eşiyle kurmay binbaşı pilot Abdullah Savaş'ın eşinin kardeş olduğu, MAK Filo Komutanı Kurmay Yarbay İrfan Kalkan'ın da Işıklar Askeri Hava Lisesinde örgüt adına eylemlerde bulunan Kurmay Yarbay Recep Oğuz Top'un kız kardeşiyle evli olduğu belirtildi.