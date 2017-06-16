Cuma namazı basın mensuplarına açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin İstanbul yürüyüşünü değerlendirdi.

"HIZLI TRENLE GİTSİN NİYE EZİYET EDİYOR KENDİNE?"

Başbakan Yıldırım, 'Hızlı trenle gidebilir. Niye eziyet ediyor kendine ? Sokakta adalet aranmaz. Türkiye bir hukuk devleti. Birinci mahkeme bir karar vermiş. Bunun daha hak arama yolları devam ediyor. Mahkemelerin verdiği karar beğenmesek de saygı göstermemiz lazım. Adalet mülkün temelidir. Sayın Kılıçdaroğlu şunu unutmuş gözüküyor: Milletvekiline sahip çıkmasını normal karşılayabilir. Ama unutmasın ki, TBMM'de dokunulmazlıklar kaldırılırken olumlu oy kullanan CHP'dir. Çözüm aranacaksa çözüm yeri Meclis'tir. Sokağa davet etmek sokakta çözüm aramak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın değerlendirmesi şu şekilde:

Sokakta adalet aranmaz. Türkiye bir hukuk devleti... Dolayısıyla birinci mahkeme bir karar vermiş. Bunun daha hak arama yolları devam ediyor. Yargı yolu süreçleri tamamlanmış değil. Mahkemelerin verdiği kararı beğenmesek de saygı göstermemiz lazım.

Sayın Kılıçdaroğlu şunu unutmuş gözüküyor, şimdi milletvekiline sahip çıkmasını normal karşılayabiliriz ama unutmasın ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu dokunulmazlıklar kaldırılırken, Enis Berberoğlu da dahil, kalkması yönünde olumlu oy kullanan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bütün partilerin, HDP hariç, oylarıyla dokunulmazlıklar kalkmıştır. Dolayısıyla bu dokunulmazlıkların kalkmasının sonucunun yargılama olacağını Sayın Kılıçdaroğlu baştan biliyor.

Sokakta ülkemizi dünya aleme şikayet etmek anamuhalefet partisine yakışan bir şey değil. Çözüm aranacaksa çözüm yeri Meclis. Mecliste her türlü mesele konuşulur, hukuk içinde ne çözüm bulunacaksa bulunur. Sokağa davet etmek, sokakta çözüm aramak en hafifinden sorumsuzluktur.

Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş Kılıçdaroğlu açıklaması

BAHÇELİ'NİN KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMALARI

Gayet sağduyulu, bir devlet adamına yakışır açıklamalardır.

PROVOKASYON İHTİMALİ

İçişleri Bakanımız konuyu yakından takip ediyor. Gerekli tedbirleri almış durumda. Ümid ederim ki bu meseleye bir son verirler ve ülkenin sorunlarını mecliste ortak bir anlayışla çözüm için gayret gösteririz. Sokakta hak arandığı görülmüş değil.