Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



Şimdi artık birlik olma, beraber olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır. Diyarbakır'ın ihtiyaçlarını biliyoruz. Diyarbakır'ın birinci derdi, terörden şehri temizlemek, terörü buradan kökünü kazımak. Şimdi terörün Diyarbakır'dan kökü kazındı mı? Artık terör örgütü esnafımıza, vatandaşımıza tehdit ederek haraç alarak zulüm yapabiliyor mu? Yapamıyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, Diyarbakır'ın yanındadır. Onlara asla bu topraklarda bir daha nefes aldırmayacağız.



Diyarbakır ihanete geçit vermez, Türkiye'nin birliğine beraberliğine her zaman sahip çıkmıştır, her zaman sahip çıkmaya devam edecek.

Başbakan Yıldırım: Yürüyeceksen darbecilere karşı yürüyeceksin



KILIÇDAROĞLU'NUN 'ADALET' YÜRÜYÜŞÜNE İLİŞKİN: YÜRÜYECEKSEN DARBECİLERE KARŞI YÜRÜYECEKSİN



Siz değil misiniz, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın meydanlara inin dediğinde bayrağı elinize alarak bu meydanları siz doldurmadınız mı? Alçak darbecilere hak ettikleri cevabı siz vermediniz mi? Allah sizlerden razı olsun. O gün meydanlara inmeyenler, şimdi tutmuşlar Ankara'dan İstanbul'a yürüyorlar. Yürüyeceksen, darbecilere karşı yürüyeceksin. Adalet sokakta aranmaz.

BU ÖRGÜTLERİN 'KÜRTLER' DİYE BİR SORUNU YOK

Bu terör örgütü PKK, PYD, YPG bunların hepsi aynı. Bunların, bu örgütlerin 'Kürtler' diye bir sorunu yok. Asıl sorun Kürtlerin, Türklerin de sorunu terör örgütüdür, PKK'dır, PYD'dir, YPG'dir. Bütün bunları aramızdan çıkarmaya yemin ettik, karar verdik. Bu kararlılığımız da devam ediyor."