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'daki terör saldırısı: Aybüke öğretmenden sonra yaralı asker de şehit!

Giriş Tarihi: 16.6.2017 10:58 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 11:00
Batman'daki terör saldırısı: Aybüke öğretmenden sonra yaralı asker de şehit!

Silahlı saldırıda başka bir otomobilde bulunan müzik öğretmeni şehit olmuştu. Saldırıda yaralanan asker de şehit oldu.

Habertürk'ün haberine göre; 'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran'da PKK'lı teröristlerin uygulama noktasında yaptıkları bombalı araçlı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ali Gülnar tedavi gördüğü Ankara'daki Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Şehidin acı haberi memleketi Mersin'in Silifke ilçesindeki yakınlarını yasa boğdu. Aynı saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu da şehit olmuştu.

AYBÜKE ÖĞRETMEN AYNI SALDIRIDA ŞEHİT OLMUŞTU

Teröristlerin bombalı aracı patlatmadan önce AK Partili Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ı hedef alarak yeğeninin kullandığı araca yönelik düzenledikleri silahlı saldırıda ise başka bir otomobilde bulunan müzik öğretmeni şehit olmuştu.

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Batman'daki terör saldırısı: Aybüke öğretmenden sonra yaralı asker de şehit!
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