Bülent Turan'ın seçim döneminde dağıttığı ve üzerinde fotoğrafı olan fesleğenin yer aldığı bir masada çekilmiş fotoğrafı "Masasında rakı kadehleri, Rabia yapan bir adam onların önünde de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın resmi! Hep birlikte rakı içiliyor" diyerek paylaşan Erkek'e cevap Bülent Turan'dan geldi.

ERKEK'E MECLİS KÜRSÜSÜNDEN CEVAP

CHP'li Erkek'in dün Meclis Genel Kurul'u'nda gündeme getirdiği fotoğraf ve iddialar üzerine Bülent Turan şunları söylemişti:

"Ortada seçim döneminde İstanbul'dan, Ankara'dan, Çorum'dan, Çankırı'dan her vekilimizin yaptığı gibi Çanakkale'de de binlerce çiçek dağıtmışız, fesleğen dağıtmışız. Fesleğenin üzerinde Bülent Turan sticker'ı var. Bununla beraber, hâkimle arkadaşolduğum iddia ediliyor. Buna cevap vermekten hicap duyuyorum. Daha ciddi olmaya davet ediyorum. Ana muhalefet partisinin bu kadar sığ bir siyaset yapması inanın Türkiye için problem. İsteriz ki ciddi anlamda muhalefet etsin. 3 tane kim olduğunu bilmediğimiz kişi bir masada, bir şeyler içiyorlar. Ortada bir fidan, bir fide var, üzerinde Bülent Turan'ın aday olarak fotoğrafı var. Gelinen yer, eleştirdiğim… Ne kadar komik olduğunun, vahim olduğunun belgesi olarak göstermek istiyorum.

CHP'li vekil baltayı taşa vurdu

"SİYASİ AHLAK YOKSUNLUĞU"

AK Partili Turan, Twitter'dan fotoğrafı tiye alırken, muhalefeti de sert bir dille eleştirdi. Turan, Meclis'te Erkek'e verdiği cevabın videosunu da paylaşırken şunları yazdı:

Fotoğraftaki Bülent Turan'ı bulun??

Siyasi ahlak yoksunu 2 Chp Mv kuyuya bir taş attı. Hale bak! Sonra halk bize neden güvenmiyor diye ağla?

Seçim zamanı her yerde dağıttığımız fesleğendeki fotoğrafımızdan algı operasyonu yapmaya çalışmak muhalefetin geldiği alçaklığı gösteriyor!