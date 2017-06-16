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CHP'nin yürüyüşü ve 20 Temmuz darbe söylemi

Giriş Tarihi: 16.6.2017 10:10 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 11:05
CHP'nin yürüyüşü ve 20 Temmuz darbe söylemi

Sabah Gazetesi yazarı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Güvenpark'ta başlattığı İstanbul yürüyüşünün ne denli tehlikelere yol açabileceğini ve Kılıçdaroğlu'nun '20 temmuz darbesi' sözlerini kaleme aldı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu Güvenpark'tan İstanbul'a doğru uzun bir yürüyüşe çıktı. MİT TIR'larının durdurulması davasında Enis Berberoğlu'na hapis cezası ve tutuklama verilmesini protesto amacıyla.

Yürüyüşün ilk sloganları arasında "Bıçak kemiğe dayandı", "Artık yeter diyoruz", "Adaletinolmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz" ve "Diktaya karşıyız" cümleleri bulunuyor.

Ana muhalefetin protesto yürüyüşü yapması demokratik hakkıdır. Ancak bu yürüyüşün CHP'nin de içinde olduğu siyaset kurumuna zarar vermeyecek teyakkuz içinde yapılması zorunludur.

2013 Gezi olaylarının kısa sürede nasıl bir kalkışma hareketine dönüştüğü hatırlanırsa bu uyarı daha anlamlı hal alacaktır.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşe başlarken sarf ettiği bir cümle özellikle dikkatimi çekti:

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CHP'nin yürüyüşü ve 20 Temmuz darbe söylemi
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