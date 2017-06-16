Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi Arabistan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldi.

Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na inen Bakan Çavuşoğlu'nu Suudi Arabistan Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Nizar bin Ubeyd el-Medeni, İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Cidde Başkonsolosu Akif Menevşe ve diğer yetkililer karşıladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kral Selman bin Abdulaziz'in davetlisi olarak Cidde'de bulunan Bakan Çavuşoğlu'nun, gece saatlerinde Mekke kentinde Kral Selman ile görüşmesi bekleniyor.

Görüşmede Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krize ilişkin son gelişmeler değerlendirilecek.

Bakan Çavuşoğlu daha önce de Kuveyt ve Katar'ın liderleri ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladıkları ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.