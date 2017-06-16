Diyarbakır’da halka hizmet zamanı

HDP'li Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi, yıllarca kente hizmet vermek yerine kamu kaynaklarını terör örgütüne aktarmaya çalıştı. Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla
, kayyum olarak atanınca, belediyedeki daire başkanları, kayyumu çalıştırmamak için işe gelmedi, toplantılara katılmadı. Atilla'nın kenti terk edeceği hesaplanırken, İçişleri Bakanlığı farklı belediyelerde daire başkanlığı görevlerinde bulunan önemli proje adamlarını da kente atadı. Kürtçe de bilen yeni başkan Cumali Atilla'da, yeni kadrosuyla 20 yıldır hayata geçirilemeyen projeleri tek tek hayata geçirmeye başladı. Kocaeli Büyükşehir belediyesinden Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri (DİSKİ) Genel Müdürlü'ne atanan Ahmet Karadağ, hemen kentin alt yapı haritasını çıkardı. Baharın gelmesiyle birlikte de kenti adeta şantiye alanına çevirdi.
ALT YAPI HARİTASI ÇIKARILDI
Alt yapı çalışmaları kapsamında, ilk etapta, konut fiyatlarının 600 bin lirayı bulmasına rağmen kışın göle dönen, kentin lüks semtlerden Mezopotamya Bulvarı'na bin 800 metre uzunluğunda ve 400, 500, 600 milimetre kalınlığında yağmur suyu şebekesi ve 80 galvanizli yağmur suyu ızgarası döşenmeye başlandı.
2 milyon 480 bin liraya mal olan projede son aşamaya gelindi. Kentin en işlek caddelerinden Sipan Caddesinde bin metre, eski Siverek yolu üzerinde de 3 bin 500 metrelik yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesi çalışmalarına başlanıldı. Fırat Bulvarında 700, Tekel Caddesi bölgesinde de 2 bin metre uzunluğunda yağmur ve kanalizasyon şebekesi çalışmaları tamamlandı. Bu yılın Ekim ayına kadar kentin yağmur suyu şebekesinin yüzde 80'inin tamamlanacağı bildirildi. Fen İşleri ve Yol Yapım Daire Başkanlığı da, kentin dört bir yanında sıcak asfalt döküyor. Kentteki hummalı çalışmalardan vatandaş memnun.
İŞTE HALKÇI BAŞKAN
Ankara Etimesgut Kaymakamlığı yaparken kayyum olarak atanan Cumali Atilla, 7 ayda kentte vatandaşların gönlüne taht kurmayı başardı. Daha önce de Diyarbakır'da 4 yıl vali yardımcılığı yapan Cumali Atilla'nın iyi derecede Kürtçe bildiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yolda, otobüs duraklarında, okul önlerinde, cadde ve sokaklar da karşılaştığı 7'den 70'e herkesle yakınlık kuran, onların önerilerini ve sorunlarını dinleyen Atilla, zaman zaman da esnafları çat kapı yaparak ziyaret edip çaylarını içerek sohbet ediyor. Sahur vakti dışarı çıkarak Sur'a gidip buradaki seyyar ciğercileri ziyaret eden Atilla bir süre sohbet edip ardından da kendisine ikram edilen perdeli ciğer kebabını yedi. Esnaflarla sıcak sohbet eden ardından da çay içerek karşılaştıkları sıkıntıları dinleyip ortak çözüm önerilerinde bulunan Atilla alt yapı hizmetleriyle önümüzdeki 2 yıl içinde Sur'u ayağa kaldırıp ihya edeceklerini söyledi.
SURLAR DA RESTORE EDİLİYOR
UNESCO kültür mirası kapsamına alınan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca oluşturulan "Bilim Komisyonu" tarafından Diyarbakır'da yapılan saha incelemeleri sonucunda gerçekleştirilen toplantılarda, tarihi Surların projelendirilmesi ve restorasyonunun yapılması kararı alındı. 41 Nolu Yedikardeş burcu ve 42 Nolu Nur burcunun projeye uygun olarak restorasyon çalışmalarına başlanacak. Dicle Vadisi'ne bakan burçlar ve burçlar arası sur duvarlarından oluşan 25 burç ve sur duvarlarının proje çizimleri de yıl içinde start alacak. Ayrıca projesi hiç bulunmayan 41 adet burcun ve burçlar arası sur duvarlarının projelerinin çizimlerine de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda başlanıldı.