Hainlere ağır müebbet

FETÖ'cü darbe girişiminin merkezi Ankara'daki kalkışma faaliyetlerine ilişkin davalarda ilk karar verildi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırması eylemini düzenleyen ve bu eyleme katılan darbecilerden 18'ine ağırlaştırılmış, 5'ine normal müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme subaylara "iyi hal" indirimi uygulamazken, astsubay ve uzman çavuşlara iyi hal indirimi verdi. Vatani görevini yapan 2 er beraat etti. Karar; "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" gibi suçlardan yargılanan sanıklara, hangi suç nedeniyle ceza verileceği, iyi hal indirimi uygulanıp uygulanmayacağı ve üst rütbelilerle emir komuta zinciri içinde eylemlere katıldıklarını savunan sanıklar arasında nasıl bir ayrım gözetileceğinin işaretini vermesi bakımından önemli bir gösterge oldu. Davaya bakan Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunun da yanıtını merak ettiği bu soruların hemen hemen tamamının yanıtını içeren kararını dün Sincan Cezaevi yerleşkesi içindeki mahkeme salonunda açıkladı.



USLANMAZ DARBECİLER

Mahkeme Başkanı Zikrullah Özbağ, sanıklardan 18'ine "anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiklerini ve bu sanıklara iyi hal indirimi uygulamadıklarını duyurdu. Mahkemenin kararına göre Muhafız Alayı'ndan Kasırga'nın kaçırılması eylemini düzenleyen ve gerçekleştiren eski albaylar Mustafa Serkan Vurdem, Ertuğrul Yavuz, Yusuf Yiğit, Erkan Erol, Mahmut Gündoğdu, eski binbaşılar Haydar Aktaş, Burhan Özdil, Ali Hızlı, Süleyman Selek, Fevzi Şimşek, Adem Parlak, eski yüzbaşılar Burak Ercan, Mustafa Deyan, Servet Taşçı, eski üsteğmenler Mennan Yeşilbaş, Selçuk Uçar, Yüksel Karatay ve Osman Ertuğal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum oldular. Bu sanıklar, Fahri Kasırga'nın kaçırılması eylemi nedeniyle de ağırlaştırılmış müebbet hapse ve 12'şer yıl hapis cezasına mahkum oldular.



İKİ ERE BERAAT KARARI

Mahkeme, Fahri Kasırga'nın kaçırılışı sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda vatani görevlerini yerine getirmekte olan şoför erler Mehmet Akif Özyılmaz ile Aykut Şahin hakkında "suçun unsurları oluşmadığından" beraat kararı verdi. Mahkeme kararında, yargılamalar sırasında yaklaşık 7 ay tutuklu kalan bu iki erin beraat etmiş olmaları nedeniyle tazminat haklarının da bulunduğu belirtildi.



ASTSUBAY VE UZMANLARA İYİ HAL İNDİRİMİNDEN MÜEBBET

Mahkeme, eski Astsubay Yunus Emre Ceviz ile eski uzman çavuşlar Ömer Eraslan, Güven Kiper, Sebhetullah Demir ve Mustafa Sarı'yı önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti, ardından Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesindeki "iyi hal" indirimini uygulayarak bu cezayı "normal müebbet hapis" cezasına çevirdi. Bu beş sanığa verilen 12'şer yıl hapis cezaları da "iyi hal"den 10'ar yıla indirildi.



ALBAYA 12 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, Kasırga'nın kaçırılması için talimat verdiği bilinen firari sanık eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun dosyasını ayırırken, Muhafız Alayı'nın komutanı eski Albay Mehmet Kutsi Barış'ı ise sadece Kasırga'nın kaçırılması nedeniyle 12 yıl hapse mahkum etti. Barış, girişimin sorumlu komutanı olarak toplamda 2 bin 988 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi ile yargılanıyor