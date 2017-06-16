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İstanbul'da operasyonu, çok sayıda gözaltı var

Giriş Tarihi: 16.6.2017 06:48 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 07:21
İstanbul'da FETÖ operasyonu, çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde /PDY operasyonu düzenledi.

Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirldikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürüldü.

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İstanbul'da FETÖ operasyonu, çok sayıda gözaltı var
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