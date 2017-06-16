İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yedikule'de organize olarak uyuşturucu sattıkları belirlenen 12 şüphelinin yakalanması için özel harekat ve polis helikopterinin desteğiyle Fatih, Zeytinburnu ve Esenler'deki 12 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bazı şüphelileri gözaltına alan ekipler, bu kişilere ait evler ve kahvehane, oto yıkama gibi iş yerlerinde narkotik köpekleriyle detaylı arama yaptı.

Aramalarda ele geçirilen uyuşturucular ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paralara el konuldu.

Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emneyit Müdürlüğü yerleşkesine götürüleceği bildirildi.