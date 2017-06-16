İşte ABD’nin koruma kriziyle ilgili yol haritası

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, korumaların ABD'de bulundukları sürede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a refakat ettikleri için ikincil diplomatik dokunulmazlığa sahip olduklarını fakat ülkeden ayrıldıktan sonra bunun ortadan kalktığını söyledi. Hem Nauert, hem de Washington Polis Şefi Peter Newsham, 12 korumanın ABD'ye kişisel gerekçelerle gelmeleri halinde sınırda tutuklanacaklarını vurguladı.



Washington Bölge Savcılığı'nın korumalar Türkiye'de olduğu için dosyayı ABD Adalet Bakanlığı'na göndermesi bekleniyor. İade talebine karar verilmesi halinde dosya ABD Dışişleri Bakanlığı'na gelecek. Bu aşamada ABD Dışişleri'nin nasıl hareket edeceği bilinmiyor. Nauert perşembe günkü basın toplantısında dosyayı takip etmeyi sürdüreceklerini ve yeni adımlar atabileceklerini söyledi fakat detay vermedi. ABD Dışişleri dosyaya devam etmek isterse, korumalar ABD'de bulundukları resmi görev sırasında dokunulmazlığa sahip oldukları için durumu Türkiye'ye bir notayla bildirmesi gerekiyor.



TILLERSON'DAN KARARA DESTEK

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Washington polisi tarafından 12 koruma hakkında getirilen suçlamaların açık bir mesaj olduğunu belirterek, bakanlığın kolluk güçleriyle çalışmayı sürdüreceğini belirtti. Tillerson, "bir sonuca ulaştığımızda bakanlık ek bir adım atılıp atılmamasına karar verecek" dedi.



ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEN İADE TALEBİ



Türkiye'nin bu şahısların iadesine olur vermemesi durumunda, ABD tutuklama taleplerini müttefik olan üçüncü ülkelere ulaştırabilir. Bu durumda korumaların Avrupa'ya bireysel bir giriş yapmaları durumunda tutuklanmaları ve daha sonra ABD'ye iade edilmeleri de gündeme gelebilir. Washington kaynakları bu aşamada ABD'nin böyle bir niyetinin olmadığını belirttiler.