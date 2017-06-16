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Son dakika: Kavurmacı hakkında yeniden tutuklama kararı!

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 16.6.2017 17:54 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 18:11
Son dakika: Kavurmacı hakkında yeniden tutuklama kararı!

Fethullahçı Terör Örgütü’nün işadamları yapılanması ’a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine konan ardından da tartışmalı bir kararla serbest bırakılan işadamı hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı.

/PDY'nin işadamları yapılanması 'a yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan ve ardından tartışmalı bir şekilde serbest bırakılan işadamı hakkında tutuklama kararı çıktı.

YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

TUSKON soruşturması çerçevesinde hazırlanan ve 84 şüphelisi bulunan iddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti yargılamaya ilişkin tensip tutanağı hazırladı. Tutanakta, Kavurmacı'nın tutuklu yargılanmasına karar verildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından TUSKON soruşturması kapsamında Fethullah Gülen ve 85 işadamı hakkında hazırlanan iddianamede, Ömer Faruk Kavurmacı hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

18 Ağustos 2016'da gözaltına alınan işadamı Kavurmacı, 8 Eylül 2016'da tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulmuş, 4 Mayıs 2017'de ise sağlık gerekçeleri ileri sürülerek serbest bırakılmıştı. Kavurmacı'nın tahliyesi kamuoyunda büyük tartışmalara sebep olmuştu.

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Son dakika: Kavurmacı hakkında yeniden tutuklama kararı!
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