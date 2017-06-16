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"'ndan kontrollü yürüyüş"

Giriş Tarihi: 16.6.2017 10:26 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 10:51
Kılıçdaroğlu'ndan kontrollü yürüyüş

bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı 'nun FETÖ'den suçlu bulunan Enis Berberoğlu için yollara düşmesini kaleme aldı ve çarpıcı tespitlerde bulundu. Bunun Türkiye'ye bir olmadığını söyleyen Babaoğlu bakın konuyla ilgili neler söyledi;

Çarşamba akşamı sosyal medyaya düşen CHP'nin yürüyüş çağrısını görmeyen kalmamıştır, eminim.

(...)

Afişteki ın iki yönü var.
Biri dışarıya...
Nasıl mı?
tek başına yürüyen demokrasi kahramanı havasında ya...
Batı bunu çok sever.
Malum, böyle durumlarda işi Nobel Barış Ödülü vermelere kadar götürdükleri bile oldu. Kaldı ki, Doğan Medya İcra Kurulu'nda üretilmiş "Gandi Kemal" lafının da yıllar sonra hortlatılması boşuna değil.
İkinci mesaj içeriye...
Arkadaki askerler bir tür 27 Mayıs öncesi CHP'ye atıf.
Ayrıca belli ki, kendilerine "Hopp n'oluyorsunuz?
Bu provokatif hareketler ne iş?" diye soracak millete de akılları sıra gözdağı vermek istemişler.
Yuttuk mu? Yutmadık!
Ama dikkatli olmak gerek.
Çünkü tezgâhın çerçevesi çok daha büyük.
Can Dündar'ın tahliye edilip dışarı kaçmasına neden olunan bir süreçten Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına itiraz edilen noktaya geldik.

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"Kılıçdaroğlu'ndan kontrollü yürüyüş"
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