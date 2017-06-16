"Kılıçdaroğlu'ndan kontrollü yürüyüş"

Çarşamba akşamı sosyal medyaya düşen CHP'nin yürüyüş çağrısını görmeyen kalmamıştır, eminim.

(...)

Afişteki mesajın iki yönü var.

Biri dışarıya...

Nasıl mı?

Kılıçdaroğlu tek başına yürüyen demokrasi kahramanı havasında ya...

Batı bunu çok sever.

Malum, böyle durumlarda işi Nobel Barış Ödülü vermelere kadar götürdükleri bile oldu. Kaldı ki, Doğan Medya İcra Kurulu'nda üretilmiş "Gandi Kemal" lafının da yıllar sonra hortlatılması boşuna değil.

İkinci mesaj içeriye...

Arkadaki askerler bir tür 27 Mayıs öncesi CHP'ye atıf.

Ayrıca belli ki, kendilerine "Hopp n'oluyorsunuz?

Bu provokatif hareketler ne iş?" diye soracak millete de akılları sıra gözdağı vermek istemişler.

Yuttuk mu? Yutmadık!

Ama dikkatli olmak gerek.

Çünkü tezgâhın çerçevesi çok daha büyük.

Can Dündar'ın tahliye edilip dışarı kaçmasına neden olunan bir süreçten Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına itiraz edilen noktaya geldik.

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