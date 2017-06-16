Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne terörist desteği!

Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları yine terör örgütleri oldu. PKK-FETÖ ve Gezi provokatörleri CHP'yle kol kola girdi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, yargılandığı MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapse çarptırılarak tutuklanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul Maltepe Cezaevi'ne yürüme kararı sonrası teröristler harekete geçti.

PKK'dan hendek hayali!

CHP'nin sözde 'adalet' yürüyüşü yapacağını duyurmasının ardından terör örgütü PKK 'hendek hayaline' geri döndü. PKK, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek verip bölücülük malzemesi yaptı. Terör örgütü PKK'nın yayın organı yöneticisi Ahmet Dicle "Güvenpark, Ankara- İstanbul yürüyüşü eğer Diyarbakır- Cizre yürüyüşüyle birleşmezse hiçbir sonuç almaz. Birleşirse ülkenin kaderi değişir" mesajı paylaştı.

FETÖ'DEN BÜYÜK ALKIŞ

FETÖ avukatı Kemal Şimşek yürüyüşe destek verdi. CHP'li Selin Sayek Böke, Şimşek'in "Mesele iyi hâkim, kötü hâkim meselesi değil, faşizm karşısında toplumsal muhalefetin ortaya koyacağı cesaret ve siyaset meselesidir" twitini paylaştı. FETÖ'nün çığırtkanı Emre Uslu da Cumhurbaşkanını hedef göstererek "Sen istesen de istemesen de her kışın bir baharı vardır. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın' mesajı paylaştı.

GEZİCİLER DÖKÜLDÜ

Yürüyüşü kalkışmaya dönüştürme hayali kuran dış güçlerin yönlendirdiği Gezi provokatörleri de sahnede! Birleşik Haziran Hareketi sokak eylemleri çağrısı yaptı.

12 korumayla 'tek başına'

Güvenpark'tan yola çıkan CHP lideri, Adalet Yürüyüşü adı altında 23-24 gün içerisinde 404 kilometreyi tamamlayarak Maltepe Cezaevine ulaşmayı amaçlıyor. CHP lideri'nin 12 kişilik yakın koruma ekibi, Kılıçdaroğlu'nun tek başına yürüyebilmesi için özel koridor oluşturdu. Kılıçdaroğlu'nun ilk günü Batıkent Hipodromunda sonlandırması bekleniyor. Günde 18 km kat edeceği belirtilen Kılıçdaroğlu'nun 28 günde yürüyüşü tamamlaması bekleniyor.

Darbe çağrısı!

Kılıçdaroğlu yürüyüşe çıkacağını duyurduğu paylaşımla adeta darbe çağrışımı yaptı. CHP'nin paylaştığı "Yarın demokrasi yürüyüşümüzü başlatacağım. Elimde 'Adalet' yazan bir afiş taşıyacağım" mesajlı fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun önde, arka planda ise askerlerin bulunması dikkat çekti. (Akşam)