"Mahrem imamlar" hakim karşısına çıkacak

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay ve Mesut Erdinç Bayhan tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin ''mahrem imamlarına'' yönelik soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamlandı.

Mahkeme incelemelerinin ardından 181'i tutuklu 198 sanık hakkında hazırlanan 118 sayfalık iddianameyi kabul etti.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı karar veren mahkeme heyeti, duruşmaların 17, 18, 19, 20 ve 21 Temmuz'da Silivri Ceza ve infaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda yapılmasını kararlaştırdı.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, tüm sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü yönetici olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Bugüne kadar sanıklardan sadece 5'i hakkında ''FETÖ üyesi olmak'' suçundan soruşturma açıldığı belirtilen iddianamede, sanıklardan Erol Kılıç ve Enver Mutlu'nun örgütün sözde ''emniyet imamı'' Süleyman Uysal, sanıklar Enver Mutlu, Fetullah Sönmez, Emrah Zeren ve Ceyhun Cücügen'in örgütün Bank Asya'dan sorumlu ve örgu¨t liderinin talimatıyla toplanan ekonomik kaynakların örgu¨tsel sisteme sokulmasından sorumlu Ali Çelik ile irtibatı bulunduğu vurgulandı.

İddianamede, sanıklardan 134'nün örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock", 36'sının da "Eagle" kullanıcısı olduğunun tespit edildiği belirtilerek, tüm sanıkların 25 Aralık 2013'den sonra FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı doğrultusunda Bank Asya'da hesap açtıkları veya var olan hesaba yüklü miktarda para yatırdıkları bilgisi yer aldı.

İddianamede ayrıca gizli tanık beyanlarına yer verilerek sanıkların eylemleri anlatılıyor.