Sosyal medyada günün konusu oldu! En önde bakın kim vardı!

Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara-İstanbul arasında başlattığı sözde adalet yürüyüşünü konuşuyor. Fetullahçı Terör Örgütü tarafından çekilen MİT TIR'ları görüntülerinin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu tarafından Cumhuriyet Gazetesi'ne servis edilmesi ve bu soruşturma kapsamında Berberoğlu'nun tutuklanmasının yankıları sürüyor.

2 MİLYONLUK TELEFON FATURASINI DEVLETE ÖDETEN VEKİL 'ADELET' DİYOR!

Ankara'dan İstanbul'a doğru yürüyüşe başlayan Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekil Elif Doğan Türkmen'in de eşlik etmesi sosyal medyada günün konusu oldu. 2 milyonluk telefon faturasını devleten ödeten ve yapılan tüm çağrılara rağmen bu zararı karşılamayan Elif Doğan Türkmen'in "Adalet" posterleri ile yürüyüş yapması büyük tepki topladı.