‘ABD teröristlerle el ele, kol kola’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz RTP kanalına verdiği mülakatta Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler ve gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Erdoğan'ın RTP'nin sorularına verdiği yanıtlardan önemli satırbaşları;
(ABD'nin PYD'ye silah desteği)
Geçen ayki ABD ziyaretimde Başkan Donald Trump'a yaptığım uyarılara rağmen ABD Rakka operasyonunu PYD/ PKK ile gerçekleştirmekte ısrar etti. Şu anda ben Amerika'nın PYD'ye ve YPG'ye yaklaşım tarzını hiç şık bulmuyorum. Çok yanlış bir yaklaşım tarzı. Kaldı ki, Amerika'nın askerleri, subayları bu terör örgütüyle beraber hareket ediyorlar. Amerika bunlara çok ciddi miktarda ne yazık ki silah vermiştir. Bunların içinde ağır silahlar vardır, hafif silahlar vardır, miktarı çok çok fazla. Anlıyorum ki, bunlarla el ele, kol kola olduklarına göre demek ki terör örgütü olarak kabul etmiyorlar ve şu anda terörist örgütle işbirliği halinde Rakka'ya giriyorlar. Biz kendisine diyoruz ki, "gelin bunu beraber yapalım. Bir terör örgütüyle bunu niye yapıyorsunuz? Amerika gibi güçlü bir devlete bir terör örgütüyle beraber hareket etmek yakışır mı? Bunu kendilerine söyledik ve bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ama baktık ki ısrarlılar, bize düşen de hayırlı olsun dedik, o kadar. ABD Halep'in PYD/PKK kontrolündeki Kobani (Ayn el-Arab) ilçesinde inşa etti. Bu havaalanıyla oraya yarın uçaklarını da indiriyor olacak. Onunla da oraya yerleşecek. İnsana sormazlar mı, siz bunları niye yapıyorsunuz, niye buralara giriyorsunuz? Şimdi FETÖ'yü biz Amerika'dan istiyoruz, Amerika vermiyor. Niye vermiyor? Bakın terörist başına Amerika'da, 400 dönümlük bir arazi ona tahsis edilmiş veya satılmış. Bu gerçekler ortada.
'ÜLKEMİZE TACİZ OLURSA GEREĞİNİ YAPARIZ'
(Rakka operasyonuyla ilgili)
Biz şunu söyledik.
Eğer ülkemize en
ufak bir taciz olacak olursa
biz kimseyle bunu danışmayız,
konuşmayız, gereğini
de yaparız.
(Batı'daki İslami terör söylemiyle ilgili)
Ne demek İslami
terör? Anlamı itibariyle
barış olan İslam'a terörü
nasıl yakıştırırsınız?
Biz Hristiyani terör
diyor muyuz? Demiyoruz.
Semavi dinlerin hiçbirine
böyle bir şeyi biz bugüne
kadar yakıştırmadık.
Sevgili Peygamberimizin
ortaya koyduğu ilke şudur:
Bir insanı öldüren, tüm
insanlığı öldürmüş gibidir.
'KATAR'A ABLUKA CİDDİ BİR KUMPAS'
(Katar'a ablukayla ilgili):
Şu anda Katar'a yapılan uygulamanın
doğru olmadığını görüyorum.
Katar'a yapılan bir başka ülkeye
olduğu zaman biz orada da hep
o ülkelerin yanında hep yer aldık.
Yani bir taraftan gıda ambargosuydu,
bir taraftan başka türlü ambargolardı
vesaire... Hiçbirini kabul etmedik.
Burada aslında çok ciddi bir kumpas
görüyorum ve bu şık değil. Biz istiyoruz
ki bayrama kadar diyalog yoluyla
çözülsün ve Suudi Arabistan burada
büyüklüğünü ortaya koysun. Biz
bölgede çatışma çıkmasını asla istemeyiz.
Körfez'in bütününe yönelik
bir barışın güvenilirliğini sağlamaya
yönelik adımlar atıyoruz.
"BİZE 'OTORİTER' DİYEN SAYGISIZ"
Otoriter rejim iddiaları:
Türkiye'yi otoriter bir rejim olarak
değerlendirenler Türkiye'ye
karşı saygısızlık yapıyor. Önce
Türkiye'ye saygı duymasını öğrensinler.
Darbe girişiminden dolayı
üzüntülerini bize belli etmeyenlerin
bu yaklaşımlarını kabullenmemiz
mümkün değil. NATO'daki dostlar
dahi bulunmadılar. Darbeci askerlerin
birçoğu Yunanistan ve Almanya'da.
Hatta şu anda NATO'da olup da maalesef
oraya sığınanlar var. Şimdi
bunu neyle izah edeceğiz? Türkiye
medenidir, Türkiye uluslararası
hukuka riayet eden bir ülkedir
ve biz bu yakıştırmalara kesinlikle
taviz vermeyiz.
'NAZİ BENZETMEMİN ARKASINDAYIM'
(Hollanda ile yaşanan kriz ve AB ülkelerinin insan hakları eleştirileriyle ilgili)
Bazı
Avrupa ülkelerinin hükümetleriyle
ilgili yaptığım Nazi benzetmesinin
arkasındayım. Benim bakanımı
arabanın içerisine mahkûm eden
ve bir faşist dayatma değil de nedir?
Avrupa Birliği'nin ülkeleri yeri geldiği
zaman Türkiye'yi insan hakları
açısından hesaba çekiyorlar, hazırladıkları
raporlarda birçok hakaretler
var. Önce şu anda terör örgütlerinin
cirit attığı Avrupa ülkeleri hesaba
çekilsin. Avrupa Birliği'nin terör
örgütü listesindeki PKK Avrupa
Parlamentosunda cirit atıyor.
Bunlar samimiyetsiz anlayışlar.
'PERS YAYILMACILIĞINI DOĞRU BULMUYORUM'
(Trump'ın "İran Ortadoğu'yu dengesizleştiriyor" söylemiyle ilgili)
Türkiye'nin
bölgede İran'la ayrı düştüğü veya
ortaklık yaptığı konular var. Çünkü
bölgede siz İran'sız bir Irak meselesini
çözemezsiniz. Bu görüşmelerde
İran'ın da bulunması gerekiyor.
Suriye'de rejim İran'la çalışıyor mu?
Çalışıyor. İran'ın mezhebi noktadaki
yayılmacılığında Suriye bir alan. Ama
ben bu yayılmacılığı bir Pers yayılmacılığı
olarak görüyorum ve doğru
bulmuyorum. Şu anda biz Rusyaİran-
Türkiye 3'lü mekanizması çalışmalarını
sürdürüyor. Biz de diyoruz
ki, Amerika da burada yerini alsın.
Suudi Arabistan da yerini alsın.
'TÜRKİYE BİR KABİLE DEVLETİ DEĞİLDİR'
(Darbecilerin yargılanması)
Bunların birçoğunun darbeci
oldukları video tespitleriyle, fotoğraflarla
kanıtlandı. Adamın elinde
silah, mahkemede diyor ki, 'ben
değilim'. Ne değilsin? İşte elinde
silah. Orada vuruyorsun, şehit ediyorsun.
Soruyorum size, 249 şehidin
faili kim? 2 bin 193 gazinin faili
kim? 249 şehidin hesabını sormayacak
mıyız? Şimdi OHAL ile temizlik harekatını
yapacağız. Bunun için icazet
almayacağız, kendi hukuk sistemimiz
var. Bize 'yargı' diyenler kusura
bakmasın, onlar da bizim yargımıza
saygı duysunlar. Biz kabile devleti
değiliz, "Biz Mısır'daki Sisi gibi
işbaşına gelmiş bir ülke değiliz.
'AB, BİZE VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI'
(Avrupa Birliği'ne üyelik süreciyle ve AB ile ilişkiler)
Türkiye 54 yıl geçmesine karşın
hala AB kapısında bekletiliyor..
Avrupa Birliği Müktesebatını yerine
getirme bakımından Türkiye kadar
aslında başarılı olan bu yeni alınan
ülkeler içerisinde ülke yok. Diyoruz
ki, açın fasılları, çalışalım, nerede
eksiğimiz varsa söyleyin, süratle yerine
getirelim. AB geri kabul anlaşması
ve vize meselesi konusunda
Türkiye'ye verdiği sözleri tutmamıştır.
Latin Amerika ülkelerine,
Schengen verme noktasında imkân
veren Avrupa, Türkiye gibi müzakere
sürecinde olan ülkeye vermiyor,
anlamakta zorlanıyoruz.