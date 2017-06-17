‘ABD teröristlerle el ele, kol kola’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz RTP kanalına verdiği mülakatta Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler ve gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Erdoğan'ın RTP'nin sorularına verdiği yanıtlardan önemli satırbaşları;Geçen ayki ABD ziyaretimde Başkan Donald Trump'a yaptığım uyarılara rağmen ABD Rakka operasyonunu PYD/ PKK ile gerçekleştirmekte ısrar etti. Şu anda ben Amerika'nın PYD'ye ve YPG'ye yaklaşım tarzını hiç şık bulmuyorum. Çok yanlış bir yaklaşım tarzı. Kaldı ki, Amerika'nın askerleri, subayları bu terör örgütüyle beraber hareket ediyorlar. Amerika bunlara çok ciddi miktarda ne yazık ki silah vermiştir. Bunların içinde ağır silahlar vardır, hafif silahlar vardır, miktarı çok çok fazla. Anlıyorum ki, bunlarla el ele, kol kola olduklarına göre demek ki terör örgütü olarak kabul etmiyorlar ve şu anda terörist örgütle işbirliği halinde Rakka'ya giriyorlar. Biz kendisine diyoruz ki, "gelin bunu beraber yapalım. Bir terör örgütüyle bunu niye yapıyorsunuz? Amerika gibi güçlü bir devlete bir terör örgütüyle beraber hareket etmek yakışır mı? Bunu kendilerine söyledik ve bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ama baktık ki ısrarlılar, bize düşen de hayırlı olsun dedik, o kadar. ABD Halep'in PYD/PKK kontrolündeki Kobani (Ayn el-Arab) ilçesinde inşa etti. Bu havaalanıyla oraya yarın uçaklarını da indiriyor olacak. Onunla da oraya yerleşecek. İnsana sormazlar mı, siz bunları niye yapıyorsunuz, niye buralara giriyorsunuz? Şimdi FETÖ'yü biz Amerika'dan istiyoruz, Amerika vermiyor. Niye vermiyor? Bakın terörist başına Amerika'da, 400 dönümlük bir arazi ona tahsis edilmiş veya satılmış. Bu gerçekler ortada.Biz şunu söyledik.Eğer ülkemize enufak bir taciz olacak olursabiz kimseyle bunu danışmayız,konuşmayız, gereğinide yaparız.Ne demek İslamiterör? Anlamı itibariylebarış olan İslam'a terörünasıl yakıştırırsınız?Biz Hristiyani terördiyor muyuz? Demiyoruz.Semavi dinlerin hiçbirineböyle bir şeyi biz bugünekadar yakıştırmadık.Sevgili Peygamberimizinortaya koyduğu ilke şudur:Bir insanı öldüren, tüminsanlığı öldürmüş gibidir.Şu anda Katar'a yapılan uygulamanındoğru olmadığını görüyorum.Katar'a yapılan bir başka ülkeyeolduğu zaman biz orada da hepo ülkelerin yanında hep yer aldık.Yani bir taraftan gıda ambargosuydu,bir taraftan başka türlü ambargolardıvesaire... Hiçbirini kabul etmedik.Burada aslında çok ciddi bir kumpasgörüyorum ve bu şık değil. Biz istiyoruzki bayrama kadar diyalog yoluylaçözülsün ve Suudi Arabistan buradabüyüklüğünü ortaya koysun. Bizbölgede çatışma çıkmasını asla istemeyiz.Körfez'in bütününe yönelikbir barışın güvenilirliğini sağlamayayönelik adımlar atıyoruz.Türkiye'yi otoriter bir rejim olarakdeğerlendirenler Türkiye'yekarşı saygısızlık yapıyor. ÖnceTürkiye'ye saygı duymasını öğrensinler.Darbe girişiminden dolayıüzüntülerini bize belli etmeyenlerinbu yaklaşımlarını kabullenmemizmümkün değil. NATO'daki dostlardahi bulunmadılar. Darbeci askerlerinbirçoğu Yunanistan ve Almanya'da.Hatta şu anda NATO'da olup da maaleseforaya sığınanlar var. Şimdibunu neyle izah edeceğiz? Türkiyemedenidir, Türkiye uluslararasıhukuka riayet eden bir ülkedirve biz bu yakıştırmalara kesinlikletaviz vermeyiz.BazıAvrupa ülkelerinin hükümetleriyleilgili yaptığım Nazi benzetmesininarkasındayım. Benim bakanımıarabanın içerisine mahkûm edenve bir faşist dayatma değil de nedir?Avrupa Birliği'nin ülkeleri yeri geldiğizaman Türkiye'yi insan haklarıaçısından hesaba çekiyorlar, hazırladıklarıraporlarda birçok hakaretlervar. Önce şu anda terör örgütlerinincirit attığı Avrupa ülkeleri hesabaçekilsin. Avrupa Birliği'nin terörörgütü listesindeki PKK AvrupaParlamentosunda cirit atıyor.Bunlar samimiyetsiz anlayışlar.Türkiye'ninbölgede İran'la ayrı düştüğü veyaortaklık yaptığı konular var. Çünkübölgede siz İran'sız bir Irak meselesiniçözemezsiniz. Bu görüşmelerdeİran'ın da bulunması gerekiyor.Suriye'de rejim İran'la çalışıyor mu?Çalışıyor. İran'ın mezhebi noktadakiyayılmacılığında Suriye bir alan. Amaben bu yayılmacılığı bir Pers yayılmacılığıolarak görüyorum ve doğrubulmuyorum. Şu anda biz Rusyaİran-Türkiye 3'lü mekanizması çalışmalarınısürdürüyor. Biz de diyoruzki, Amerika da burada yerini alsın.Suudi Arabistan da yerini alsın.Bunların birçoğunun darbecioldukları video tespitleriyle, fotoğraflarlakanıtlandı. Adamın elindesilah, mahkemede diyor ki, 'bendeğilim'. Ne değilsin? İşte elindesilah. Orada vuruyorsun, şehit ediyorsun.Soruyorum size, 249 şehidinfaili kim? 2 bin 193 gazinin failikim? 249 şehidin hesabını sormayacakmıyız? Şimdi OHAL ile temizlik harekatınıyapacağız. Bunun için icazetalmayacağız, kendi hukuk sistemimizvar. Bize 'yargı' diyenler kusurabakmasın, onlar da bizim yargımızasaygı duysunlar. Biz kabile devletideğiliz, "Biz Mısır'daki Sisi gibiişbaşına gelmiş bir ülke değiliz.Türkiye 54 yıl geçmesine karşınhala AB kapısında bekletiliyor..Avrupa Birliği Müktesebatını yerinegetirme bakımından Türkiye kadaraslında başarılı olan bu yeni alınanülkeler içerisinde ülke yok. Diyoruzki, açın fasılları, çalışalım, neredeeksiğimiz varsa söyleyin, süratle yerinegetirelim. AB geri kabul anlaşmasıve vize meselesi konusundaTürkiye'ye verdiği sözleri tutmamıştır.Latin Amerika ülkelerine,Schengen verme noktasında imkânveren Avrupa, Türkiye gibi müzakeresürecinde olan ülkeye vermiyor,anlamakta zorlanıyoruz.