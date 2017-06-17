Ankara’dan iki seçenekli çözüm

Katar krizinde Kuveyt arabuluculuğunu sürdürürken tarafsız ve dengeli bir politika izleyen Türkiye, Katar'a uygulanan ambargonun bir an önce kaldırılması için çözüm seçeneklerini konuşuyor. Krizin büyümesinin Türkiye'nin ve bölgenin istikrarını olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat çeken diplomatik kaynaklar, çözüm için iki seçenek olduğuna vurgu yapıyor. Bu seçeneklerden ilki; önümüzdeki günlerde bir alt komite kurularak, tarafların bir araya gelmesi ve krizin bütün boyutlarının konuşularak tarafların isteklerini müzakere edebilmeleri. Bu alt komite kurulduktan sonra, en iyi ihtimalle iki ay sonra krizde bir sonuca ulaşılabileceği belirtiliyor. Krizin en kısa zamanda çözülmemesi halinde tırmandırılabileceği uyarısında bulunan kaynaklar, bölgede Katar'a karşı bir askeri müdahale olasılığının da düşük olduğunu belirtti. Gerilimin tırmandırılması ve bölgeyi istikrarsızlaştıracak şekilde büyümesi halinde ikinci çözüm olarak, kriz bir süreliğine 'dondurulabilir'. Bu seçenek geçici bir süre krizi soğutabilir ve unutturabilir, fakat kalıcı bir çözüm sağlamadığı için krizin 1-2 sene sonra tekrar ortaya farklı boyutta çıkma olasılığı yüksek.



ÇAVUŞOĞLU SUUDİ ARABİSTAN'DA

Bu arada krizin çözümü için mekik diplomasisi yürüten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti. Çavuşoğlu, Mekke'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaliz El Suud ile görüştü. Öte yandan ABD ile Katar, Doha'nın güneyinde Katar kara sularında ortak askeri tatbikat başlattı.



DÖRT ANA UNSUR

Diplomatik kaynaklara göre, Suudi Arabistan, Katar'dan bir şey koparmadan kriz bitmez. Krizle ilgili 4 ana tartışma konusu mevcut: Katar'ın İran'la yakınlaşmasından Suudi Arabistan'ın rahatsız olması ve Katar'ın İran'la ilişkisini kesmesi, El Cezire'nin yayın politikası, Katar'ın Müslüman Kardeşler'e desteğini kesmesi, Suudi Arabistan'ın bulunduğu alanlarda bulunmaması.



Katar'ın ardından Suudi Arabistan'a geçen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kral Selman tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu, "Bölgedeki durumu ve çözüm beklentilerini değerlendirdik" dedi.