Binali Yıldırım: Havacılıkta dünyanın merkezi olacağız

Başbakan Yıldırım, İstanbul 3. Havalimanı'nda şantiye çalışanlarıyla birlikte yaptığı iftar sonrası açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün bereket ayı Ramazan ayımızın iftarını birlikte gerçekleştiriyoruz. Toprak bütünlüğümüze kardeşliğmize kast edenlere karşı amansız mücadelemizi sürdürürken öte yandan da dünyanın en büyüğünün daha büyüğünü de Türkiye'de İstanbul'da yapıyoruz. Türkiye'ye de milletimize de yakışan bu.

Kıskananlar var. Kıskanma kardeşim biraz daha çalış senin de olsun. İşte görüyorsunuz arkamızda dünyanın en büyük eseri yükseliyor. Bu eser Türk milletinin azmini gücünü kararlılığını ve geniş vizyonunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 yıl boyunca memleketin her köşesine dev eserler yaptık. Buraya gelirken karayoluyla geldik. Tuzla'dan geldik 3 gidiş 3 geliş otoyol, Yavuz Sultan Selim ve havalimanı. Buradan hızlı tren Ankara'ya kadar gidecek. Metro İstanbul'un göbeğine öte yandan Edirne'ye Avrupa'ya.

Bütün bunlar Türkiye'nin medeniyet yürüyüşünü gösteriyor. Niye Türkiye ile uğraşıyorlar bunun arkasındaki sebebi düşünmenizi istiyorum. İstiyorlar ki Türkiye başa güreşmesin Türkiye kendi geleceğini büyük projeleri gerçekleştirmesin.

Hatırlayın, Gezi olaylarında buranın yapılmaması için İstanbul'u birbirine katmadılar mı kargaşa çıkarmadılar mı. Ne dediler havalimanı yapmayın köprü yapmayın tünelleri yapmayın. Bu ne demektir vatandaşımıza iş aş olmasın memleketimiz ileri gitmesin. Sürekli sorunlarla uğraşsın dursun. Türkiye buna layık mı elbette değil. Kim ne derse desin 80 milyon vatandaşımızın hedefini vizyonunu gelecek umutlarını hayallerini gerçeğe döndürmek bizim için en önemli görevdir.



Sizler için ne yapsak azdır. Amacımız ekmeği büyütmek bu havalimanı 200 milyon yolcuya çıkacak.

İSTANBUL HAVACILIKTA DÜNYANIN MERKEZİ OLUYOR

İstanbul havacılıkta dünyanın merkezi oluyor. Son 15 yılda havayolu halkın yolu haline geldi. Türkiye ortalama büyümesi yüzde 6 civarında olduğu halde her yıl havacılık Türkiye'de 2002'den beri yüzde 15 büyüdü. onun için iç ve dış hatlarda toplam 33 milyon yolcu taşınırken bugün bu sayı 200 milyona yaklaştı.



Türkiye'nin dünya havacılık sektöründen aldığı pay yüzde 0,5'in altındaydı. Şimdi bu oran yüzde 2'ye yaklaşmış durumdadır. Bu da gösteriyor ki Türkiye dünya havacılığının merkezi olmayı hak ediyor. Bu bir vizyon işidir. Geleceği görecek ona göre proje yapacaksın.

100 YIL ÖNCE DÜNYANIN BİR NUMARALI ÜLKESİ, MİLLETİ İDİK

Bize acımasızca saldırdılar. Niye Türkiye dünyanın en büyük havalimanını yapıyor, başka işiniz yok mu bu kadar büyük projelere ne gerek var? Biz imparatorluk geleneğinden geliyoruz. Çok değil daha 100 yıl önce dünyanın bir numaralı ülkesi, bir numaralı milleti idik.