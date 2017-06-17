CHP’li başkan, Erdoğan’lı fotoğrafı hazmedemedi

CHP'li Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, ilçe takımı Silivrispor'u 30 yıl sonra 2. Lig'e çıkaran Kulüp Başkanı Ümit Kalko ve yönetim kurulunu baskı, tehdit ve şantaj yaparak istifaya zorladı. Işıklar'ın, Kalko'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı fotoğraf paylaşmasını hazmedemediği öne sürüldü. Silivrispor'un artan borçları nedeniyle geçen yıl arayışlara giren CHP'li Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, o dönemde Silivri'de beton santrali yapmak isteyen bir iş adamına Silivrispor başkanlığını teklif etti.



BASKILAR DEVAM EDİYOR

İş adamından, o dönemin Silivrispor Başkanı olan İhsan Atun'un 600 bin lira hava parası istediği ses kayıtları ortalığa saçılınca ilçe karıştı. İhsan Altın hemen görevi bıraktı. Kulüp iflas noktasına gelince Özcan Işıklar'ın talebi ve ısrarı üzerine Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko ve ekibi yönetimi devraldı. Kısa sürede borçlar ödendi, iddialı transferlere imza atıldı ve takım şampiyon oldu. Bir hafta boyunca süren şampiyonluk kutlamaları Işıklar'ı rahatsız etti. Buna en büyük gerekçesinin ise Kalko'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'lı bir fotoğrafın önünde poz verip paylaşması olduğu öne sürüldü. Başarıyı sahiplenmek isteyen Işıklar kulübü yeniden ele geçirmek için harekete geçti. CHP'li meclis üyesi Devrim Uzun da Işıklar'ın talimatıyla, "Bir kilo samandan kaç kilo duman çıkar. Gösteririz Kalko'ya" diyerek sosyal medyadan tehdit etti. Yönetimde olan ve Silivri'de iş yapan bazı üyeleri de "İş yerinizi kapatırım", "Size Silivri'yi dar ederim" diyerek tehdit etti. Çok sayıda taraftar Başkan Işıklar'ın bu tahammülsüzlüğüne isyan etti. 13 kişi bu şantaj ve tehditlere boyun eğerek istifa etti. Işıklar'ın baskısıyla istifa eden yönetim kurulu üyelerinin ardından kulüpte yeni yönetim için olağanüstü genel kurul kararı alındı.

SABAH'a konuşan Başkan Ümit Kalko, "Belediye başkanı tarafından devamlı istifam istendi. Şahsıma yapılan baskılar devam etmektedir. Artık susmayacağım, haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır. Tapelere düşmüş bir takımı şampiyon yapmadık mı? Olağanüstü Genel Kurul için kimi başkan seçtiğini, çarşaf gibi oy toplamaya çalışan kişiyi açıklasın. Bu entrikalara boyun eğmeyeceğim" dedi.