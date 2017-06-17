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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz anıtı için köprüde inceleme yaptı

Giriş Tarihi: 17.6.2017 14:15 Güncelleme Tarihi: 17.6.2017 14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz anıtı için köprüde inceleme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında yapılacağını duyurduğu anıt için incelemelerde bulundu...

Fatih'ten Beylerbeyi Sarayı'na geçerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında aracını durduran Erdoğan'ın, bölgede bir süre dolaştığı bildirildi.

Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu çok sayıda darbe karşıtı sivil, o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde darbeciler tarafından şehit edilmişti.

İstanbul'daki toplam 94 şehidin adının burada yapılacak anıtta ölümsüzleştirileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anıtın 15 Temmuz'un yıldönümüne yetiştirilmesi için talimat verdiği de öğrenildi.

Anıtın köprünün Anadolu yakası çıkışında, kaldırılan gişelerin dış duvarı ile metrobüs yolu bitişiğinde otopark olarak kullanılan alana yapılması bekleniyor.

ERDOĞAN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekim ayında yaptığı açıklamada, İstanbul ve Ankara'ya zafer anıtı yapılacağını söylemiş, "Biz bir zafer anıtını inşallah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışına dikeceğiz.

Oraya şehitlerimizin ismini yazacağız. Aynı şekilde bir tanesini de Ankara'ya dikeceğiz. Böylece, unutturmayacağız ve unutmayacağız. Onun için 15 Temmuz'u "Şehitlerimizi Anma Günü" ilan ettik." ifadelerini kullanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz anıtı için köprüde inceleme yaptı
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