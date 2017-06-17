Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okulu yeniden açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıkılarak yeniden inşa edilen, öğrencilik yıllarının geçtiği İstanbul İmam Hatip Lisesi'nin yenilenen modern binasını ziyaret etti. 66 yıllık tarihiyle imam hatip okullarının 'sembolü' olan okul, iki yıllık aranın ardından eğitim yılı başında İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi adıyla yeniden açılacak.Erdoğan, dün Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Fatih'teki okulun modern binasını ziyaret etti. Okul kompleksini gezen Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan'a İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Kaymakamı Ahmet Ümit, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile inşaat çalışmalarını yürüten Astay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak da eşlik etti.Okulda Erdoğan'ın dışında Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ekonominin koordinasyonundan sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren gibi pek çok bakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş gibi birçok isim öğrenim göndü.Astay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, kendisinin de bu okulda eğitim gördüğünü belirterek "Yıllarca sıralarında okuduğum, feyz aldığım bugün iş hayatımda 'Doğru işi yap İşini de doğru yap' ilkesini kalbime yerleştiren sevgili okulum, İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni şanına yakışır şekilde tekrar eğitim öğretim hayatına kazandırdık" dedi.13 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip okulda 24 derslik, 3 laboratuvar, kütüphane, 450 kişilik yemekhane, tam donanımlı mutfak, kantin, 376 kişilik konferans salonu, 400 kişilik büyük mescit, 500 metrekare iç avlu, revir, 4 bin metrekare peyzaj alanı mevcut. Yurt binasında ise 100 kişilik bir yurt, kantin, 100 kişilik bir yemekhane 100 kişilik mescit yer alıyor.