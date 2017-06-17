Diyarbakır’a 6.5 milyar TL’lik 165 proje

Başbakan Binali Yıldırım
dün Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 57 milyon TL'ye tamamlanan Gazi ve Melikahmet Caddeleri Sokak Sağlıklaştırma ile Dicle Vadisi projelerinin birinci etapları ve restorasyonu yapılan tarihi yapıların açılış törenine katıldı. Tarihi Ulucami önünde halka seslenen Yıldırım, şu mesajları verdi:
Hiç kimse Türkiye'nin teminatı, peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'ı, güzel insanlarını dize getiremez. Biz geçen yıl buraya geldiğimizde dedik ki, 'Bu çukurları kazanlar bu çukurda kendilerini yok edecekler. Bu çukurlara onları gömeceğiz.' Gömdük mü, şimdi artık gün bunların verdiğin zararları ortadan kaldırma günüdür. Şimdi artık birlik olma, beraber olma ve birlikte Türkiye olma zamanıdır.
Diyarbakır'ın birinci derdi, şehri terörden temizlemek. Terörün kökünü buradan kazımak. Terörün Diyarbakır'da kökü kazındı mı? Artık terör örgütü esnafımıza ve vatandaşlarımıza, tehdit ederek, haraç alarak, zulüm yapabiliyor mu, yapamıyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür. Diyarbekirlinin yanındadır, milletin yanındadır. Yanında olmaya da devam edecek. Onlara asla bu topraklarda bir daha nefes aldırmayacağız. Diyarbakırımızın geri kalmasına, kalkınmada zaman kaybetmesine sebep olmalarına asla izin vermeyeceğiz. İhtiyacımız olan birlik, beraberlik ve kardeşliktir.
15 YILDA 30 MİLYAR TL
Diyarbakır'a geçtiğimiz 15 yılda 30 milyar TL yatırım yaptık. Yollarını, kavşaklarını, çevre yolunu, köprülü kavşaklarının eski halini hatırlayın. Bir de yeni haline bakın. Eylülde geldiğimizde, 'Çukur kazanlar, yakıp yıkanlar hesabını verecek, yakılan ve yıkılan yerleri de en güzel şekilde yapacağız' demiştik. Buradan başladık. Dükkanlar yapılıyor. Gazi ve Melikahmet caddeleri yenileniyor, tarihi eserlerimiz bir bir elden geçiyor. Evleri yıkılanlara yeniden ev yapıyoruz. Zararlarının bedeli ödeniyor. Esnafa krediler veriliyor. Yeter mi yetmez. Cazibe Merkezleri projemiz var, 23 ili kapsıyor. Bunun önemli merkezlerinden biri Diyarbakır. Diyarbakır cazibe merkezi oluyor. 375 müracaat var. Bunların toplam yatırım tutarı 6.5 milyar. Şimdi ne olacak. Fabrikalar yapılmaya başlanacak. Esnafı gezerken, 'İş, iş, iş' dediler. Terörü kontrol altına aldık, önce güvenlik, önce can ve mal güvenliği, bu sağlandı. Şimdi de gelecek garantisi. İş için düğmeye bastık. Fabrikaları yapacağız, inşallah gençlerimiz başta olmak üzere iş ihtiyacı olan kardeşlerimize de iş bulacağız. Bundan sonraki kararımız bu. Diyarbakır'ın şu anda devam eden 165 projesi var. Toplam tutarı, 6.5 milyar TL.
Diyarbakır'a bölgenin en güzel havalimanını yaptık ve hizmete açtık. Diyarbakır için daha fazlasını yaparız. Geçen gelişimizde dediler ki, 'Erbil'e, Kıbrıs'a uçak seferleri lazım' koyduk. Şimdi de Avrupa'dan buraya doğrudan uçuş istiyorsunuz. Onu da yapacağız. Yurtdışından uçuşları da Diyarbakır'a başlatacağız. Diyarbakır'ı bölgenin parlayan yıldızı, bir numarası yapmaya kararlıyız.
Bundan sonra da Diyarbakır için, Türkiye için, bölge için her türlü imkanı seferber edeceğiz. Yıkılan evlerin en güzelini yapacağız, yıkılan dükkanlar güzel güzel yapıyor. Ama yıkılan gönüllerin tamiri zordur. Asıl olan gönüller yapmaktır. Gönüller yapmaya geldik. Bakın bu terör örgütü PKK/PYD/YPG hepsi aynı. Bunların Kürtler diye bir sorunu yok. Asıl sorun, Türklerin de Kürtlerin de sorunu, terör örgütüdür. PKK'dır, PYD'dir, YPG'dir. Bütün bunları aramızdan çıkarmaya yemin ettik.