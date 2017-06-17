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'da terör operasyonu: 1 asker

İHA

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Giriş Tarihi: 17.6.2017 14:14 Güncelleme Tarihi: 17.6.2017 14:14
Erzurum'da terör operasyonu: 1 asker şehit

'un Şenkaya ilçesi kırsalında sürdürülen Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 Operasyonunda 3 terörist ölü ele geçirildi. Çatışmada ağır yaralanan bir asker kaldırıldığı Erzurum'da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu

İl Jandarma Komutanlığınca Şenkaya ilçesi kırsal alanında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, emniyet ve asayiş ortamının muhafazasını sağlamak maksadı ile icra edilen Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 operasyonunda bugün saat 10.00 sıralarında Şenkaya ilçesi Çamlıalan kırsalında terör örgütü mensupları ile temas sağlandı. Çatışmada ağır yaralanan bir asker kaldırıldığı Erzurum'da şehit olurken, 3 terör örgütü mensubu ölü ele geçirildi.

Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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Erzurum'da terör operasyonu: 1 asker şehit
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