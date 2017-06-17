Hakkari’de patlama: Şehit ve yaralılar var

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Güven Dağı bölgesinde devam eden operasyonlarda daha önce teröristler tarafından döşenen EYP'ye basan iki askeri personel şehit olurken, 7 askeri personel ise hayati tehlikeleri olmamak üzere yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ERZURUM'DA DA ŞEHİT ACISI

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Şenkaya ilçesi kırsal alanında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, emniyet ve asayiş ortamının muhafazasını sağlamak maksadı ile icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 operasyonunda bugün saat 10.00 sıralarında Şenkaya ilçesi Çamlıalan kırsalında terör örgütü mensupları ile temas sağlandı. Çatışmada ağır yaralanan bir asker kaldırıldığı Erzurum'da şehit oldu.

ŞEHİDİMİZİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Erzurum'un Şenkaya İlçesi Çamlıalan kırsalında terösitlerle girdiği çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamayarak şehit olan askerin kimliği belli oldu.

Adıyaman'ın Kahta nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Uzman Çavuş Yakup Yılmaz için bugün saat 21.30'da Askeri Havalimanında bir tören düzenlenecek. Jandarma Özel Harekat'ta görevli ve bekar olan Uzman Çavuş Yılmaz'ın cenazesi, askeri uçakla ailesinin bulunduğu Sakarya'ya götürülecek.

PERVARİ'DE 6 TERÖRİST TESLİM OLDU

Siirt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda 1 terörist öldürüldüğü, 6 teröristin de teslim olduğu belirtildi.