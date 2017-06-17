Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İçişleri Bakanlığı'dan flaş 'Ramazan Bayramı' açıklaması

Giriş Tarihi: 17.6.2017 11:08 Güncelleme Tarihi: 17.6.2017 11:08
İçişleri Bakanlığı'dan flaş 'Ramazan Bayramı' açıklaması

Trafiğin yoğun olduğu güzergahlar bayram süresinde helikopter, drone ve İHA'lar ile takip edilerek denetlenecek.

AYRINTILAR GELECEK...
ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanlığı'dan flaş 'Ramazan Bayramı' açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz