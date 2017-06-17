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Kavurmacı ve Çapkın tutuklandı!

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

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Giriş Tarihi: 17.6.2017 12:59 Güncelleme Tarihi: 17.6.2017 14:06
Kavurmacı ve Çapkın tutuklandı!

ve Hüseyin Çapkın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

iddianamesi kapsamında hakkında yakalama kararı çıkınca yeniden gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen ile FETÖ'nün mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında hakkında yeniden yakalama kararı çıkınca gözaltına alınan ve sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Hüseyin Çapkın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nöbetçi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi farklı iki mahkemeden haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Ömer Faruk Kavurmacı ve Hüseyin Çapkın'ın işlemlerini gerçekleştirdi. Tutuklama kararlarını iki şüphelinin yüzlerine okuyan mahkeme heyeti Kavurmacı ve Çapkın'ı tutuklayarak cezaevine gönderdi.

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Kavurmacı ve Çapkın tutuklandı!
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