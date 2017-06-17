Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kavurmacı çarkı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün 3. gününe başlamadan önce Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'ya sahip çıkan bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, FETÖ/PDYnin iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturmanın sanıkları arasında yer alan Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması ile ilgili olarak "Kavurmacı'nın tekrar tutuklanması kararını doğru bulmuyorum. Yargıda çifte standart olmamalı. Aslolan tutuksuz yargılamadır" dedi.

KILIÇDAROĞLU, "DAMAT SERBEST, GARİBANLAR İÇERİDE" DEMİŞTİ

Dört gün önce partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Damatlar serbest bırakılıyor. Parası olan, dayısı olan serbest bırakılıyor. Gariban olan, içeride kalıyor. Onlar, niye serbest bırakılmıyor? Çünkü kayınpederleri, kayınpeder değil. Dayıları, paraları yok. Parası olanın, kayınpederi olanın serbest bırakıldığı bir ortamda, adaleti sağlayamazsınız" demişti.

TAHLİYE EDİLİNCE FARKLI KONUŞMUŞTU

Kavurmacı sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edildiği dönemde de Kılıçdaroğlu, "Tamamen siyasi otoritenin beklentileri ve talimatlarıyla gerçekleşmiştir" demişti.

Vatan Partisi ziyaretinin ardından Kavurmacı'nın tahliyesiyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Yargının bağımsız olduğuna inanmıyoruz. Hapishanelerinde 150'ye yakın gazeteci, uyduruk gerekçelerle tutuklanırken, bir kişinin serbest bırakılması ve buna göz yumulmasını asla kabul etmiyoruz" demişti.