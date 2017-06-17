Piknik yaparken bundan sonra daha dikkatli olun!

Şehrin stresinden uzaklaşıp hamak kurup mangal yakma keyfi yapmak isteyenlere Orman Genel Müdürlüğü'nden önemli uyarı geldi. Bazen mangal için bazen de hamak kurmak için ağaçlara zarar verenlere önemli miktarlarda ceza kesildiği belirtildi.

3 BİN LİRAYA VARAN İDARİ PARA CEZASI VAR!

Orman Genel Müdürlüğü, '6831 Sayılı Orman Kanunu'nda Yasaklanmış Eylemler Hakkında Uygulanacak İdari Para Cezaları Cetveli'ni resmi internet sitesinden kamuoyu ile paylaştı. Ormanda bir ağacın tek bir dalını koparana bile 3 bin liraya varan idari para cezası kesiliyor. 2017 yılındaki düzenlemeye göre; yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmaya 369 ile 2 bin 978 TL arasında idari para cezası kesiliyor.

Yaş ağaçları yaralamak, tepelerini ve dallarını kesmek veya kopartmak, dikili yaş veya kuru ağaçlardan kabuk veya çıra veya katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek, kömür yapmak da en az 369 en çok 2 bin 978 para cezasıyla karşılaşmak anlamına geliyor. Bu suçların Milli park olarak ayrılmış ormanlarda işlenmesi halinde verilecek idari para cezası 500 liradan aşağı olmayacak. Bu fiilin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar veriliyor.

ORMANDA PALAMUT TOPLAMANIN DA CEZASI VAR

2017 para cezaları cetveline göre; palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı tıbbi ve sınai nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek ile ticaret amacıyla olmaksızın ormanlık alandan kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmaya da 179 lira para cezası uygulanıyor. Devlet ormanlarındaki otlaklara dışarıdan toplu olarak veya sürü halinde hayvan sokulup otlatmanın cezası da 212 lira olarak açıklandı.

YANGIN SÖNDÜRMEYE GİTMEYENE CEZA

Orman Genel Müdürlüğü açıklamasında, orman yangınlarında yangına civar köy ve kasabaların 18 yaşını bitirip 50 yaşını doldurmamış bütün erkek nüfusu beraberinde mevcut balta, kürek, kazma, destere gibi yangın söndürmeye yarayacak aletleriyle yangın yerine gitmeye ve yangını söndürmeye mecbur oldukları vurgulandı.

Yasaya göre; ormanlarda meydana gelecek yangınları söndürmek için yetkili memurlar ve orman teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emir olunmasına veya mahalli mutat vasıtalarla ilan edilmesine rağmen orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip de çalışmayanlar ve verilen işi yapmayanlara 363 lira ceza kesiliyor.

Ağaçlarda bulunan resmi damga ve numaraları bozanlar ve orman hudutlarındaki taksimata mahsus işaretleri ve levhaları ve orman kadastrosunda sınır noktalarını gösteren sabit taş veya beton kazıkları, ormanlardaki otlak, yaylak ve kışlakların sınır işaretlerini kıranlar, kaldıranlar, belirsiz hâle getirenler, yerlerini değiştirenlere de 914 liradan 7 bin 348 liraya kadar para cezası uygulanıyor. Devlet ormanlarında; orman idaresince belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde geceleyenlere de 88 lira para cezası kesiliyor.