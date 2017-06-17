Ramazan Bayramı 2017 ne zaman başlıyor? - Ramazan Bayramı tatili kaç gün? - İşte yanıtı

Her sene şeker bayramı olarak bilinen ve özellikle çocukların heyecanla beklediği 2017 Ramazan Bayramı tarihi merak ediliyor. 11 ayın sultanı bu mübarek ayın bitmesine sayılı günler kala ''Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?'' en sık aratılan sorulardan bir tanesi oldu. Tatil planları yapan vatandaşları yakından ilgilendiren haberimizde tüm gelişmelere ulaşabilirsiniz. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Her yıl kutlanan ve müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu sene Ramazan Bayramı tarihi 25 Haziran Pazar gününe denk geliyor.



RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



25 Haziran 2017 Pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı tatili de belli olmuş oldu. Bayramın Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle Pazartesi ve Salı günü resmi tatil olacak.

RAMAZAN BAYRAMI VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2017

2017 yılı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri;

Ramazan Bayramı Arefe Günü – 24 Haziran Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 25 Haziran Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 26 Haziran Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı Arefe Günü – 31 Ağustos Perşembe

Kurban Bayramı 1. Günü – 1 Eylül Cuma

Kurban Bayramı 2. Günü – 2 Eylül Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Günü – 3 Eylül Pazar

Kurban Bayramı 4. Günü – 4 Eylül Pazartesi

RAMAZAN VE ORUÇ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Temizlik imanın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır. (Müslim)

Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayasızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur. (Hakim)

Allah yolunda bir gün oruç tutanı, Allah'ü Teala yetmiş yıllık mesafe kadar cehennemden uzaklaştırır. (Buhari)

Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise Cehennemden kurtuluştur. (İ. Ebiddünya)

Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur. (Nesai)

Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir. (Ebu Nuaym)

RAMAZAN BAYRAMI NEDİR?

Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim'in indiği aydır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "Kadir Gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "On Bir Ayın Sultanı" denilmiştir.

Ramazan Bayramı, Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade eder. Ramazan Bayramı'nın ilk günü aynı zamanda Şevval ayının birinci günüdür ve bu günde oruç tutulmaz.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar. Müslümanlar zekat görevini bu bayramda yerine getirirler.