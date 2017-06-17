‘Silahlı terör örgütü’ tanımı yargıtay kararıyla tescillendi

Yargıtay
'ın aldığı tarihi karar ile FETÖ üst yargı tarafından ilk kez "silahlı terör örgütü" olarak tescillenirken, bu örgüt üyeliğinin kriterleri de belirlenmiş oldu. Bu karar ile içtihat oluşacağı için görülen FETÖ davalarının hakimlerinin daha seri karar vermelerinin önü açıldı. Bazı ülkelerden FETÖ'cülerin iadesi istendiğinde "yargının bunun bir örgüt olduğuna ilişkin nihai kararı yok" gerekçesi Türkiye'nin önüne konuluyordu.
DAVA 15 TEMMUZ'DAN ÖNCE...
Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde "paralel yapı" kapsamında açılan dava ile ilgili kritik bir karar verdi. "Kamikaze" hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer, paralel yapı kapsamında tutuklananların serbest kalmasını sağlayacak şekilde karar verdikleri için görevlerinden ihraç edildi. İki hakim aynı zamanda "silahlı terör örgütü üyeliği, görevi kötüye kullanma suçlarından 10'ar yıl hapse mahkum edildi.
'BYLOCK' ÖRGÜTE ÖZEL!
Yargıtay'ın kararının gerekçesine göre, ByLock'un Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) için özel olarak oluşturuldu. Örgüt mensupları şifreli sisteme bilerek ve isteyerek kasten girdi. Terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'den "HE" koduyla bahsediliyordu. Gülen'in talimatları sistem aracılığı ile iletildi. Kararda, "örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının, her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde, kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacaktır" denildi. Karar, ByLock kullanımını FETÖ terör örgütü üyesi olmak olarak saydı. Bu karar başkent Ankara'da uzun süredir bekleniyordu. Çünkü hâkimlerin içtihat oluşmadığı için FETÖ davalarında karar vermekte zorlandıkları ve sürenin uzadığı belirtiliyordu. Karar, hâkimlerin oluşan içtihada göre kolay karar vermesini ve davaların daha da hızlanıp sonuçlandırmasını sağlayacak.
İKİNCİ KARAR BEKLENİYOR
Yargıtay'dan önümüzdeki günlerde FETÖ'nün silahlı terör örgütü sayılması ve örgüt mensuplarına ilişkin ikinci bir karar açıklaması bekleniyor. Ankara kulislerine göre bu kararlar davaların hızla sonuçlandırılmasının yanı sıra FETÖ'cülerin iadesine ilişkin yapılan talepler açısından önemli sonuçlar doğuracak. Bu karar ile FETÖ'cülerin iade etmesi istenen ülkelerin en azından mazeretleri ellerinden alınmış olacak.