Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Yer altı dünyasının ünlü ismi yakalandı

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 17.6.2017 14:07 Güncelleme Tarihi: 17.6.2017 14:18
Yer altı dünyasının ünlü ismi yakalandı

İstanbul Organize Şule Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler liderliğindeki suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün lideri Ümit Saral Trabzon’da, diğer 15 örgüt üyesi ise İstanbul’da yakalandı.

'de Sarallar adlı suç örgütü tarafından Şirinler isimli suç örgütüne yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonla olayın faili olduklarını belirlenen K.F,SF,AK,MA,Ö.M.Ö ve U.M isimli şahıslar saldırıda kullandıkları 2 adet uzun namlulu silah ve 4 tabancayla yakalandı.

TRABZON'DA YAKALANDI

Olayın azmettiricisi olduğu tespit edilen Trabzon'da yakalandı.

Öte yandan suç örgütüne üye olan S.U,M.B,T.D,O.E,M.S.A,H.S,K.G,A.A ve örgüt yöneticisi H.K'da yapılan operasyonla yakalandı.

Zanlıların daha önce de birçok kez adam öldürme ve yaralama suçlarına karıştıkları tespit edilirken zanlıların adreslerin de yapılan aramalar da 7 adet kaleşnikof tabir edilen AK-47 marka silah,1 adet el bombası,8 adet tabanca,çok sayıda fişek,sahte kimlikler,çalıntı otomobil ve sahte plaka ele geçirildi.Yakalan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yer altı dünyasının ünlü ismi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz