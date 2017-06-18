Askerlerin yemek ihtiyacı Tugay Komutanlığı ve belediyelerce karşılanıyor

Güvençer, yaptığı açıklamada, kışladaki zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Halen hastanede bulunan 37 askerin durumlarının iyiye gittiğini dile getiren Güvençer, zehirlenmenin nedeninin uzman ekiplerce araştırıldığını ifade etti.

GÜVENÇER, ŞU BİLGİLERİ VERDİ:

"Bugünden itibaren geçici olarak askerlerin yemek ihtiyacı Valilik koordinesinde, Tugay Komutanlığı ve belediyelerle birlikte hazırlanıyor. 3 öğün olarak hazırlanan kumanyalar askerlere dağıtılıyor. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Enfeksiyon Hastalıkları birimi uzmanlarından oluşan bir heyet, dün geceden bu yana çalışma halindeler. Kara Kuvvetler Komutanlığı Eğitim Doktrin Komutanlığı (EDOK) heyeti ile Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor."

- TEDAVİ ALTINDAKİ 44 ASKERDEN 7'Sİ TABURCU EDİLDİ

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamada, hastanede tedavi gören 44 askerden 7'sinin daha taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, Albay Arif Seyhun Kışlası'nda dün akşam yemeği sonrası bir grup askere baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti sonrası gıda zehirlenmesi tanısı konulması olayıyla ilgili 590 askerin etkilendiği ve 372 Mehmetçiğin hastanelere sevk edildiği, Manisa Devlet Hastanesinde 22, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde 7 ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 8 olmak üzere 37 askerin tedavisinin devam ettiği bilgisi verildi.