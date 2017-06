Başbakan Lice’de askerlerle sahur yaptı

Terör örgütü PKK'nın ağır tahribatı nedeniyle yıkıma uğrayan Diyarbakır Sur'da bazı projelerin açılış törenine katılmak üzere önceki gün bakanlarla birlikte kente gelen Başbakan Binali Yıldırım , FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz'da F-16 savaş uçaklarını gasp ettiği 8'inci Ana Jet Üssü'nde gazi ve şehit aileleri ile birlikte iftar açtı. İftardan sonra tarihi Ulucami'de teravih namazı kılan Başbakan Yıldırım, tünel kazılarak bombalı saldırının yapıldığı Çevik Kuvvet Şubesi'nde polislerle bir araya geldi. Uzun süre polislerle sohbet edip tatlı yedi. Polislere yönelik bir konuşma yapan Yıldırım, Çevik Kuvvet Şubesi'ne yönelik terör örgütünün gerçekleştirdiği son iki bombalı saldırıyı hatırlatarak, şöyle dedi: "Şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim ki son bir yılda ortaya koyduğumuz terörle mücadele kararlılığı ve azmi sayesinde Allah'a şükür şehirlerimiz huzura kavuştu, tamamen inisiyatif sizlere geçti ve vatandaşımız nefes aldı. Rahat bir 'oh' dedi. Artık şantajlar, tehditler, kepenk indirtmeler bitti. Şehir halkı, ahalisi gayet kendinden emin, bayrağı elinde, devletine, milletine olan sevgisini, bağlılığını her fırsatta ifade ediyor. Ama daha yapacak çok işimiz var. 40 yıldan beri milletimizi meşgul eden, başımızı ağrıtan bu hain terör örgütünün maşalarıyla sadece mücadele etmek yetmez, bu maşayı tutanlarla da mücadele şart. Bu kararlılığı da hükümet olarak gösteriyoruz. Gerek içeride gerek dışarıda ülkemizin toprak bütünlüğüne, milletimizin birliğine, kardeşliğine her kim kastederse hiç ama hiç müsamaha göstermeden gereken cevabı veriyoruz." Başbakan Yıldırım, kent merkezindeki ziyaretlerinin ardından bir sürpriz yaparak terör örgütüne son yılların en büyük operasyonun yapıldığı Lice'ye geçti. Gece yarısı Lice'ye gelen Yıldırım, İlçe Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ve milletvekilleri ile birlikte Lice'de komandolarla birlikte sahur yaptı. Başbakan Yıldırım, sabaha karşı Diyarbakır'dan ayrıldı.