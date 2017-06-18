FETÖ hakim, savcı ve kaymakamlar için lüks daireler tutmuş

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 28'i tutuklu, 20'si tutuksuz, 12'si firari 60 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan ve Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, bünyesinde Orhangazi Üniversitesi ile iki öğrenci yurdu bulunan ve 15 Temmuz'dan sonraki süreçte kapatılan Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı'nda bir süre yöneticilik yapan tutuklu iş adamı Ayhan K. ile ilgili dikkati çekici bilgiler yer aldı.

İddianamede, Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı'nın FETÖ ile bağlantısı olduğu ve toplanan "himmet" adı altındaki bağış ve yardım çeklerini örgüte aktardığı belirtildi.

Vakfa ait kapatılan Orhangazi Üniversitesinin yapımı için örgüte bağlı okullarda "sohbet" adı altındaki toplantılarda katılanların dini duyguları istismar edilerek "Bu bağışları yapmazsanız çoluğunuzdan çocuğunuzdan, ailenizden çıkar" şeklindeki söylemlerle para toplandığı bilgileri de iddianamede yer buldu.

İŞ ADAMININ EVİNDE BULUNAN NOTLAR

İddianamede, kentte hac malzemeleri satan bir dükkanı da bulunan Ayhan K'nin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve üzerinde örgüt emriyle yerine getirilen talimatların yazılı olduğu kağıda göre, Ankara, İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da hakim, savcı ve kaymakamların hafta sonları konaklayabileceği, tanışacakları ve vakit geçirebilecekleri lüks dairelerin tutulduğu belirtildi.

Siyasal bilgiler ve hukuk bölümlerinde son sınıfta okuyan ve örgütçe hakimlik, kaymakamlık vasfını taşıdığı değerlendirilen öğrencilerle toplantılar gerçekleştirildiği de nota yansıdı.

AMERİKA'YA 500 EL İŞİ ÖRME TAKKE

Öte yandan, iddianamede, 2 kişinin aralarında yaptığı ve Ayhan K'nin adının geçtiği telefon görüşmesine de yer verildi.

Sanık Eyüp K. ile başka bir soruşturmanın şüphelilerinden M.M.H. arasındaki görüşmeyle ilgili şunlar kaydedildi:

"FETÖ/PDY üyesi Eyüp K, M.M.H'ye, 'Hamit T. abi var da yanımda, beraberiz, tanırsın onu, Ayhan K'nin telefonu değişmiş herhalde, o bir takkeler örüyordu, sen bilirsin hani el örmesi yaptırdığı, devam ediyor mu, yaptırıyor mu onları bir sorsan. Ayhan abi de bir dönse, bir arasa, bayağı lazım da öbür tarafa gönderecek, şeye, Amerika'ya, 500 civarı istemişler oradan, Hamit abiden' dediği, M.M.H'nin de 'Bir sorar öğrenirim, kaç tane lazım. Ben bir görüşeyim Ayhan abi ile bilgi veririm.' diyerek FETÖ/PDY üyesi Eyüp K'nin, FETÖ/PDY üyesi Hamit T'den istenilen özel hazırlanmış el işi takkeleri temin etmeye çalıştığı ve sonrasında bu ürünleri terör örgütünün yurt dışındaki üyeleri vasıtasıyla FETÖ/PDY lideri/kurucusu olan Fetullah Gülen'in halen yaşadığı Amerika'ya göndereceği anlaşılmıştır."

Hakkında "Terör örgütüne üye olmak, terörizmin finasmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etmek" suçlarından 25 yıla kadar hapis istenen Ayhan K. ile diğer 59 sanığın yargılanmasına Bursa'da bir süre önce başlanmıştı.