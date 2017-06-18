Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha çark etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu , MİT TIR'ları davasında tutuklanan Enis Berberoğlu için başlattığı "Sözde Adalet" yürüyüşünün 3'üncü gününün startını Kahramankazan ilçesinden verdi. Kılıçdaroğlu, FETÖ davası kapsamında Ömer Faruk Kavurmacı'nın yeniden tutuklanmasını eleştirerek, "Bu kararı doğru bulmuyorum. Yargıda çifte standart olmamalı. Asıl olan tutuksuz yargılamadır. Ben kesin mahkumiyet kararı çıkmadığı sürece insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum"dedi. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz salı günü yapılan grup toplantısında ise "Damatlar serbest bırakılıyor. Parası olanın, kayınpederi olanın serbest bırakıldığı bir ortamda adaleti sağlayamazsınız" diyerek Kavurmacı'nın serbest bırakılmasına karşı çıkmıştı. Yürüyüş sırasında akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi gözaltına alınırken Milletvekili Mahmut Tanal başını alçak zemine çarparak yaralandı.