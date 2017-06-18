Manisa virüsü KKTC'de

Manisa'da 6 bin acemi erin eğitim aldığı 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1200'ün üzerinde asker hastanelere kaldırılırken, bir asker şehit olmuştu. Önceki akşam mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle revire başvuran 85 askerden 69'u hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından dün taburcu edilen askerler birliklerine katılırken, benzer bir durum da KKTC'deki 28. Mekanize Piyade Tümeni'nde yaşandı.

KKTC'deki askerlerin rahatsızlanması, acemi birliği görevini Manisa'da tamamlayan 97/2 tertip askerlerin, usta birliği için adaya gelmesiyle başladı.

35 asker, "gribal enfeksiyon, halsizlik, baş ağrısı, kusma ve yüksek ateş" şikâyetiyle Lefkoşa'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren askerlerden O.E.'nin durumu ağır.

Hürriyet'in ulaştığı "teşhis raporlarında" da bulaşıcı enfeksiyon ibaresinin yer alması dikkat çekti.

Hastaneye kaldırılan askerler, salgının Manisa'dan askerlerin gelmesiyle başladığını iddia etti ve "Komutanlarımız bulaşıcı enfeksiyon var, herkes dikkat etsin uyarısı yaptı" dediler. Manisa ve KKTC'de askerlerin aynı şekilde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması sonrası inceleme başlatıldı.