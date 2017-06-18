Manisa'da 500'den fazla asker hastanelere kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan çok sayıda asker, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Tugay Komutanlığı içinde de çadırlar kurulduğu ve askerlere müdahale edildiği öğrenildi. Hastaneler, mesaisi bittikten sonra evlerine giden personeli acil koduyla göreve çağrılırken, hastane önlerinde asker ve polisler güvenlik önlemi aldı. Askerlerin ambulanslarla hastanelere sevkine devam ediliyor. Bazı asker yakınları da hastane önünde bilgi almak için bekliyor. Öte yandan bir televizyon kanalında programa katılan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, "Kusma ve bulantı şikayetiyle yaklaşık 530 askerin müracaatı oldu. Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Serum verildi. Askerlerin kan tahlilleri yapılıyor. Yoğun bakımda asker yok" dedi.AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın askeri helikopterle Manisa'ya gelmek için yola çıktığını açıkladı.Öte yandan 23 Mayıs tarihinde Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda bin 49 asker gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti. Zehirlenme vakasından 4 gün sonra, 27 Mayıs tarihinde Kırkağaç Jandarma Komando Er Eğitim Alayında zehirlenme olayı yaşanmış, 70 asker hastaneye kaldırılmıştı.En son dün Manisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı General Seyfettin Çalbatur Kışlası'nda 69 asker hastanede tedaviye alınmış, tamamı ertesi gün taburcu edilmişti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlemesi şüphesine ilişkin kışlaya yemek sağlayan şirketin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 19 çalışanı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda dün akşam yemeğinden sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetine ilişikin başlatılan soruşturma kapsamında, kışlaya yemek sağlayan şirkete operasyon yaptı. Operasyonda aralarında yönetici ile bugün yemek yapan aşçıların da bulunduğu 19 şirket çalışanı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.